Musica swing, picnic e concerti barocchi: torna il weekend delle Sere FAI d’Estate in provincia di Varese

Le “Sere FAI d’Estate” continuano ad animare il territorio varesotto accompagnando il pubblico verso l’uscita dalla stagione estiva. Nel fine settimana di venerdì 28 e sabato 29 agosto 2026, i Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS del territorio provinciale prolungheranno eccezionalmente i propri orari di apertura per ospitare un ricco ventaglio di appuntamenti: dall’aperitivo swing nel cortile di una dimora storica alle cenette all’aperto nei giardini monumentali, fino alle visite guidate sul simbolismo medievale e ai concerti di musica barocca.

Musica swing e aperitivo in cortile a Casa Macchi

Il programma del fine settimana prende il via venerdì 28 agosto a Morazzone con la cornice di Casa Macchi, museo riconosciuto da Regione Lombardia. Negli spazi del bene FAI andrà in scena la rassegna musicale “Aperitivo in Swing” insieme all’ensemble ALEA Quartet. Il gruppo, formato da voce, pianoforte, contrabbasso e batteria, proporrà una selezione di progetti jazz e riletture di celebri melodie cinematografiche, mescolando ritmi incalzanti e atmosfere vintage. Ad accompagnare la colonna sonora della serata sarà l’aperitivo servito nel cortile della dimora e curato dalla Locanda PaneVino di Morazzone, per un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Morazzone.

Picnic d’autore nel giardino di Villa Della Porta Bozzolo

Nella giornata di sabato 29 agosto l’iniziativa si sposta a Casalzuigno per spalancare le porte di Villa Della Porta Bozzolo oltre la consueta fascia di visita. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere il giardino monumentale della dimora al calare del sole e di gustare un picnic preparato dallo chef varesino Marco Dossi con la sua realtà di catering “Love in the Kitchen”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Casalzuigno e valorizza la dimora, anch’essa riconosciuta quale museo da Regione Lombardia.

Arte medievale e concerti barocchi al Monastero di Torba

Sempre nella serata di sabato 29 agosto le attività estive toccheranno il Monastero di Torba a Gornate Olona. Il complesso – la cui Torre, insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas, fa parte del sito seriale patrimonio mondiale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere” – propone la visita guidata speciale “Storie a colori del Medioevo”. L’itinerario guiderà i visitatori alla scoperta della complessa simbologia cromatica nell’arte medievale attraverso gli affreschi del monastero, analizzando i significati attribuiti alle diverse tonalità usate per dipingere figure sacre e martiri.

Il concerto finale dedicati a Bach

La serata a Torba si concluderà alle ore 21:00 all’interno dell’antica chiesa del complesso con l’esibizione de I Solisti Ambrosiani. L’ensemble proporrà l’appuntamento “L’Anima e il Virtuosismo: un viaggio nel genio di J. S. Bach”, uno spettacolo musicale incentrato sulle composizioni del maestro tedesco Johann Sebastian Bach. Il programma alternerà pagine vocali di matrice sacra al virtuosismo della musica strumentale, offrendo un ritratto intimo della produzione barocca. Il palinsesto complessivo delle Sere FAI d’Estate vede la collaborazione della Rai come Main Media Partner ed è sostenuto da realtà aziendali quali Ferrarelle, Nims, Pirelli, PiùMe, Mitsubishi Electric, Coop Lombardia e Consorzio Vini DOC delle Venezie.