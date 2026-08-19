Musiche al tramonto sulla spiaggia di Monvalle con il Quartetto ImmaginARTE

Mentre il sole scompare dietro il Lago Maggiore, alla spiaggia Gurèe di Monvalle risuonano le note dei più grandi classici della musica italiana e internazionale. Sabato 29 agosto alle 18:30, il quartetto d’archi ImmaginARTE, si esibisce in un concerto gratuito sulle sponde del Verbano trasformando l’atmosfera suggestiva del tramonto in un momento magico di arte e spettacolo.

La formazione cameristica propone un repertorio eclettico, che spazia tra i grandi classici della storia della musica, le colonne sonore più celebri del cinema e le melodie iconiche della grande tradizione popolare italiana, riarrangiate per l’organico di archi.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Monvalle in collaborazione con ImmaginARTE e L’ultima spiaggia, con il patrocinio del Comune di Monvalle. L’ingresso alla spiaggia e al concerto è libero e gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram della Pro Loco Monvalle.