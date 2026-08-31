MusiCuvia 2026, a Cuvio cinque secoli di musica con il Laber Brass Quintet

Domenica 6 settembre alle 18 l’Anfiteatro/Teatro Comunale di Cuvio ospita “Ottone antico e moderno”, nuovo appuntamento della rassegna MusiCuvia 2026. Protagonisti cinque giovani musicisti del Laber Brass Quintet, con un viaggio musicale che da Monteverdi e Gabrieli arriva fino ai Beatles.

Cinque secoli di musica condensati in un concerto brillante, capace di passare dalla solennità del repertorio antico al ritmo del tango, dal jazz alla musica pop. Domenica 6 settembre alle 18.00, all’Anfiteatro/Teatro Comunale di Cuvio, la rassegna MusiCuvia 2026 propone “Ottone antico e moderno”, concerto del Laber Brass Quintet.

La formazione, nata nel 2026 dalla volontà di cinque giovani strumentisti di dare vita a un ensemble stabile, punta sulla grande versatilità del quintetto di ottoni. Il suo repertorio attraversa epoche e generi differenti: brani originali e trascrizioni, musica sacra e pop, Rinascimento e Novecento, fino alla musica contemporanea.

A comporre il Laber Brass Quintet sono Valerio La Piana e Lorenzo Tonta alle trombe, Sergio Notarangelo al corno, Federico Rocca al trombone e Giulio Reita alla tuba: cinque giovani interpreti con percorsi di formazione ed esperienze maturate in importanti conservatori, orchestre ed ensemble.

Da Monteverdi ai Beatles

Il programma di “Ottone antico e moderno” rende concreta questa vocazione ad attraversare liberamente la storia della musica. Il concerto si apre nel Seicento italiano con la Toccata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi, nella trascrizione di Notarangelo, per proseguire con la Canzona per Sonare n. 2 di Giovanni Gabrieli.

Da Johann Sebastian Bach, con il corale Von Deinen Thron nell’arrangiamento di Sauer, si passa a Samuel Scheidt e alla Canzona Bergamasca dalla Battle Suite. Il viaggio compie poi un deciso salto in avanti con la Suite Impromptu di André Lafosse.

La seconda parte del programma porta gli ottoni verso sonorità ancora diverse: il Killer Tango di Sonny Kompanek, The Joy of Freedom di Nico Samitz e il traditional Just a Closer Walk, nell’arrangiamento di Gillis.

Nel finale trovano spazio due brani immediatamente riconoscibili: Puttin’ on the Ritz di Irving Berlin, nell’arrangiamento di Stephen Roberts, e All You Need Is Love di Lennon e McCartney, nell’arrangiamento di Dedrick.

Un percorso di circa 45 minuti che gioca sui contrasti e sulle possibilità timbriche degli ottoni, mettendo in dialogo musica antica e moderna e alternando momenti solenni a pagine più leggere e trascinanti.

L’appuntamento di Cuvio si inserisce nel calendario di MusiCuvia, la rassegna che porta la musica nei luoghi della Valcuvia e del territorio varesino.

L’evento

Ottone antico e moderno

Domenica 6 settembre 2026

Ore 18

Cuvio – Anfiteatro/Teatro Comunale

Laber Brass Quintet

Valerio La Piana, tromba – Lorenzo Tonta, tromba – Sergio Notarangelo, corno – Federico Rocca, trombone – Giulio Reita, tuba

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.