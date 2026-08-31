MusiCuvia fa tappa a Brinzio: al Museo Piccinelli una serata dedicata all’improvvisazione con il Jazz Trio

Giovedì 3 settembre alle 20.45 Sofia Volante, Dario Parisi e Federico Volante protagonisti di un concerto costruito sul gioco dell’improvvisazione e sulla sintonia tra voce e strumenti

La rassegna MusiCuvia arriva a Brinzio con una serata dedicata alla libertà della musica e al piacere di suonare insieme.

L’appuntamento è per giovedì 3 settembre alle 20.45 al Museo Piccinelli, dove il pubblico potrà assistere a un concerto che avrà come filo conduttore il gioco dell’improvvisazione.

Protagonisti della serata saranno Sofia Volante alla voce, Dario Parisi alla chitarra e Federico Volante al pianoforte. Tre musicisti e tre diverse sensibilità chiamate a incontrarsi attraverso quelle “magiche formule” che nascono dall’ascolto reciproco, dall’intesa e dalla capacità di lasciarsi sorprendere dalla musica.

Un concerto nel quale la sintonia diventa così parte fondamentale dell’esperienza: voce, chitarra e pianoforte dialogheranno lasciando spazio all’improvvisazione e alla spontaneità, per una serata che si costruirà anche nell’atmosfera del momento.

L’appuntamento di Brinzio si inserisce nel calendario di MusiCuvia, la rassegna che porta la musica nei luoghi della Valcuvia e del territorio varesino.

L’evento

MusiCuvia a Brinzio

Giovedì 3 settembre 2026

Ore 20.45

Museo Piccinelli

Sofia Volante – voce

Dario Parisi – chitarra

Federico Volante – pianoforte

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.