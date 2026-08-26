Nadia Battocletti illumina il GalAthletics Bellinzona: “In pista per battere il record italiano nei 1500 metri”

Il GalAthletics Bellinzona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti atletici più attesi della stagione estiva. Domenica 30 agosto, la pista dello stadio comunale della città ticinese ospiterà un cast di stelle internazionali e, tra le protagoniste più attese della giornata, spicca senza dubbio Nadia Battocletti. La campionessa trentina, reduce dai trionfi agli Europei di Birmingham dove ha conquistato la medaglia d’oro sia nei 5000 che nei 10000 metri, scenderà in campo sulla distanza dei 1500 metri con l’obiettivo dichiarato di andare a caccia del record italiano.

La scelta di Bellinzona e l’energia ritrovata

L’incursione di Battocletti sui 1500 metri nasce da una precisa pianificazione, favorita dall’ottima intesa con gli organizzatori del meeting svizzero e da un recupero di energie straordinario dopo le fatiche continentali. «Scegliere di venire a Bellinzona – le parole dell’azzurra – nasce innanzitutto dalla qualità del meeting e dell’organizzazione, anche perché avevo voglia di correre. In realtà prima di affrontare il campionato europeo ero un po’ insicura, non sapevo se avessi avuto ancora la forza. Dopo l’Europeo non so da dove ho trovato tutta questa energia, ma sono riuscita a riconcentrarmi e a organizzarmi in modo da essere pronta. Quando si scelgono i vari meeting si valuta anche la disponibilità che mettono in atto: il fatto che Bellinzona mi abbia permesso di provare a fare un record o comunque di gareggiare forte è un aiuto enorme».

Una gara per sbizzarrirsi: i 1500 metri

Per la mezzofondista delle Fiamme Azzurre la prova dei tre giri di pista rappresenta sia una sfida tecnica sia una preziosa parentesi di svago e divertimento rispetto alle distanze più lunghe dove è solita dominare. «I 1500 sono una delle gare che mi divertono di più – la spiegazione dell’atleta trentina – per il semplice fatto che sono abituata a fare tanti giri, quindi quando ti ritrovi a farne soltanto tre diventa tutto forse più semplice e sicuramente più divertente. Quest’anno volevo provare a correrne di più, poi è arrivata l’occasione di Bellinzona e l’ho presa subito senza dubbi. Per me è una specialità che non sento mia appieno e quindi riesco anche a sbizzarrirmi di più. Lavorare sui 1500 ti aiuta a velocizzarti e a concentrarti su aspetti che se facessi soltanto 5000 e 10000 non cureresti».

La caccia al record italiano e l’approccio mentale

Nonostante la tentazione di mettere a segno il nuovo primato nazionale, Nadia Battocletti preferisce focalizzare l’attenzione sull’esecuzione tecnica della prestazione piuttosto che sulla sola cifra del cronometro. «Non ho l’obiettivo del tempo – il commento della mezzofondista azzurra – perché ogni volta che entro in gara, anche con l’intento di provare a fare il record italiano, il vero traguardo è correre bene, forte e seguire tutti i passaggi alla perfezione. Il battere un tempo è solo il risultato di tanti piccoli passaggi. L’idea è entrare in gara serena, rimanere attaccata al treno e poi chiudere il più forte possibile. L’anno scorso ci sono arrivata molto vicina e, dato che nella prima parte di stagione non ho potuto affrontare questa specialità come volevo, domenica proverò a dare il 101%. Sapere di avere diversi obiettivi durante l’anno ti aiuta a rimanere concentrata su quello che devi fare».

Il segreto del finale: tra palestra e progressione

Un punto di forza fondamentale per Battocletti si conferma la sua progressione finale, l’ormai celebre “kick” di velocità con cui stacca le avversarie all’ultimo giro, affinato grazie a un lavoro specifico in palestra. «La progressione finale – la conclusione dell’atleta azzurra – è sempre stata parte di me fin da quando ero piccolina. Quest’anno abbiamo lavorato tanto anche in palestra per il cambio di velocità, soprattutto del piede, e quello mi aiuta sicuramente a fare subito quel “kick”. Nei 1500 sarà sicuramente più complesso rispetto a una gara tattica sui 10 km, ma l’impegno sarà massimo per far valere questa dote anche sulla distanza più breve».

Grande attesa per il grande evento

A presentare l’appuntamento è invece il presidente del Galathletica Bellizona Beat Magyar: «Le prevendite vanno molto bene, i posti in tribuna sono esauriti, ma al centro sportivo sarà possibile vedere le gare anche in piedi, a bordo pista, a pochi centimetri dagli atleti. Sarà una bellissima giornata, anche a livello meteorologico, con grandissimi campioni e speriamo tutti che Nadia Battocletti possa conquistare il record. Invitiamo tutti a venire a Bellinzona per questo appuntamento».