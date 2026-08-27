Nascose oltre 50 grammi di cocaina al valico di Bizzarone: arrestata e subito espulsa dall’Italia

I controlli dei finanzieri del Comando Provinciale di Como lungo i valichi di confine con la Svizzera hanno portato all’arresto e alla successiva espulsione di una donna di nazionalità albanese. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, presso il valico stradale di Bizzarone.

La donna si trovava a bordo di un’automobile a noleggio diretta in territorio svizzero. Il nervosismo mostrato durante l’accertamento e le spiegazioni fornite sui motivi dello spostamento hanno insospettito i militari, che hanno deciso di perquisire il veicolo e la persona con il supporto delle unità cinofile antidroga.

Le verifiche hanno consentito di rinvenire 54 grammi di cocaina nascosti sulla persona. Tratta in arresto, la donna è stata giudicata questa mattina con rito direttissimo davanti al Tribunale di Como. L’udienza si è conclusa con il patteggiamento a 1 anno e 10 mesi di reclusione, una multa di 4.000 euro e l’ordine di immediata espulsione dal territorio italiano.