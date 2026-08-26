Nel Parco delle Groane riapre il percorso nella valle del Serenza che porta al castello di Carimate

Riapre il sentiero che collega Novedrate a Carimate attraversando la valle del Serenza, all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione del percorso esistente, con partenza da via Porro a Novedrate e arrivo fino al ponte già interessato in passato da altri interventi.

Un percorso tra valle e paesaggio

La riqualificazione restituisce ai frequentatori del Parco un itinerario immerso nel verde, in uno scenario quasi da fiaba, che attraversa la valle del torrente e conduce a uno splendido castello.

La riapertura del sentiero rappresenta però solo un primo passo. Il Parco sta infatti studiando un ulteriore collegamento in prossimità di piazza Castello, a Carimate.

In fase di progettazione c’è la realizzazione di un nuovo passaggio attraverso il guado del Serenza, che permetterebbe di rendere il percorso più continuo e suggestivo, creando un collegamento ancora più diretto verso il centro storico e il castello.

I ringraziamenti del Parco

L’intervento è stato coordinato dal responsabile dell’Area tecnica del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, l’architetto Mauro Botta, insieme ai suoi collaboratori.

Il presidente del Parco Claudio Meroni, insieme al Consiglio di gestione e al direttore generale Attilio Fiore, ha ringraziato il sindaco di Novedrate Serafino Grassi e il personale degli uffici comunali per la collaborazione.

Un ringraziamento è stato rivolto anche per la disponibilità delle aree necessarie ai lavori, compresa l’area di cantiere di via Grandi, che nei prossimi giorni verrà sgomberata e ripristinata.

Il Castello di Carimate (Foto Fai-Fondo per l’ambiente italiano)