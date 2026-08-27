Nel Varesotto un weekend tra temporali e ritorno del sole: le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Un fine settimana dai due volti nel Varesotto, con un venerdì caratterizzato da un temporaneo peggioramento e un progressivo ritorno a condizioni più stabili tra sabato e domenica. È il quadro delineato dal Centro Geofisico Prealpino per gli ultimi giorni di agosto.

Venerdì, arrivano rovesci e temporali

La giornata di venerdì 28 agosto sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità, con qualche temporanea schiarita, soprattutto al mattino sulle zone orientali. I primi rovesci e temporali sono attesi già in mattinata su Alpi e Prealpi, per poi diventare più diffusi nel pomeriggio e interessare localmente anche la pianura.

Il Centro Geofisico Prealpino segnala la possibilità di fenomeni localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento irregolari nelle zone interessate dai temporali. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 36 gradi, con valori più elevati soprattutto sulle zone di pianura.

Sabato ancora qualche rovescio sui rilievi

La situazione tenderà a migliorare nella giornata di sabato 29 agosto. Sulla Pianura Padana il tempo sarà in buona parte soleggiato, mentre lungo la fascia alpina e prealpina resterà una maggiore variabilità.

Qui potranno svilupparsi annuvolamenti associati a qualche rovescio o breve temporale, soprattutto nel pomeriggio. Nel complesso, dunque, una giornata più favorevole rispetto a quella precedente, con le precipitazioni concentrate soprattutto sui rilievi.

Domenica torna il bel tempo

La giornata di domenica 30 agosto sarà invece all’insegna del bel tempo su tutta la regione. Soltanto in montagna, nel corso del pomeriggio, potranno formarsi alcune nubi cumuliformi e non si esclude un isolato piovasco.

Per il resto il tempo resterà asciutto, con condizioni quindi favorevoli per le attività all’aperto e per l’ultimo weekend di agosto.

Dopo il passaggio perturbato di venerdì, dunque, il fine settimana si avvia verso un progressivo miglioramento, con sabato ancora variabile sui monti e una domenica decisamente più stabile e soleggiata.