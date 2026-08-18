Nell’assestamento di bilancio di Regione Lombardia risorse agli ospedali di Circolo e Cittiglio. Ma nulla al Del Ponte

«I soldi verranno stanziati con il prossimo assestamento di bilancio». Così aveva annunciato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso in visita al Circolo di Varese nel luglio scorso. Un impegno corroborato anche dal Presidente Attilio Fontana: «Stiamo facendo un riesame di tutte le situazioni, per il momento mi sembra che l’ospedale del Ponte stia andando avanti molto bene. Ci saranno anche i soldi per il terzo lotto».

Il polo di Giubiano non è citato

Nella delibera di giunta che riassume l’assestamento del bilancio regionale di previsione, però, del polo di Giubiano non c’è traccia. I 16 milioni di euro annunciati nel 2020 che coprivano le spese di un progetto datato 2016 sono ancora fermi sulla carta: nel frattempo i costi sono lievitati, e non poco, tanto che il consigliere democratico Samuele Astuti aveva presentato un emendamento durante la discussione in consiglio della variazione di bilancio, chiedendo altri 10 milioni di euro. Emendamento bocciato.

Il direttore generale Moreno in un’intervista aveva spiegato che il progetto è in fase di rivisitazione per cercare di realizzare comunque il terzo lotto con i fondi a disposizione. Il completamento potrebbe, quindi, avvenire ma senza alcune parti del disegno originario.

Opere finanziate

Ma se il Del Ponte non ha ottenuto finanze aggiuntive, nell’assestamento gli ospedali del Varesotto hanno comunque ottenuto risorse per i progetti in corso di realizzazione. Nell’integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028, approvata a seguito dell’assestamento regionale, sono indicate le risorse destinate agli interventi che coinvolgono Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona.

Per la Sette Laghi gli stanziamenti riguardano soprattutto il presidio ospedaliero di Varese, con il nuovo Day Center 2, il completamento degli interventi legati al nuovo padiglione Dansi-Boffi-Sommaruga e all’Anatomia patologica, il Day Hospital oncologico e la radioterapia metabolica. A questi si aggiunge il nuovo centro di medicina iperbarica dell’ospedale di Cittiglio.

Per la Valle Olona il capitolo principale riguarda invece il nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate – Grande Ospedale della Malpensa, con le risorse per la progettazione e le ulteriori somme previste per i lavori.

Asst Sette Laghi: il nuovo Day Center 2

L’intervento economicamente più rilevante tra quelli della Sette Laghi è la realizzazione del nuovo Day Center 2 dell’Ospedale di Circolo di Varese e la demolizione dei padiglioni esistenti. La copertura finanziaria complessiva indicata è di 24 milioni e 566mila euro. Nel programma sono previste risorse per 5.377.132,18 euro nel 2026, 7.334.561,81 euro nel 2027 e 1.931.440,66 euro nel 2028.

Per la sua realizzazione è stato demolito il padiglione Ex Geriatria ed è in costruzione il nuovo edificio destinato a concentrare numerose attività ambulatoriali: punto prelievi, radiologia per esterni e screening, ambulatori di ortopedia e traumatologia, oculistica, odontoiatria, Breast Unit e Cup. Saranno inoltre realizzati gli spogliatoi per il personale e i locali tecnici.

Il Day Center 2 sarà collegato al Day Center esistente attraverso percorsi coperti, con passerelle e un tunnel interrato, in modo da permettere gli spostamenti di personale, pazienti e utenti verso il Day Center 1 e il monoblocco. La superficie interessata è complessivamente di 8.735 metri quadrati. Al 31 marzo 2026 l’esecuzione dei lavori risultava arrivata al 42,46%.

Il padiglione Dansi-Boffi-Sommaruga e Anatomia patologica

Il secondo intervento riguarda l’abbattimento e ricostruzione del padiglione nel presidio ospedaliero di Varese, con una copertura finanziaria complessiva indicata in 16,58 milioni di euro. Per il 2026 risultano ancora 351.447,94 euro.

L’operazione, inserita nel VI Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di sanità, comprende la demolizione dei padiglioni Dansi e Boffi e la costruzione del nuovo padiglione Dansi-Boffi-Sommaruga. Il nuovo edificio, di dimensioni inferiori rispetto a quello demolito, ospita al piano terra il Centro Dialisi ad Assistenza Limitata e al primo piano il poliambulatorio di Fisioterapia.

Il programma comprende inoltre l’allestimento civile e impiantistico del reparto di Anatomia patologica del Day Center. Complessivamente gli interventi interessano tre padiglioni per circa 6.300 metri quadrati. Anatomia patologica risulta completata e consegnata all’Asst il 31 ottobre 2023, mentre per l’intero intervento le lavorazioni risultano concluse e nel gennaio 2026 è stato firmato il collaudo tecnico-amministrativo.

Day Hospital oncologico e radioterapia metabolica

Sempre all’Ospedale di Circolo di Varese è previsto l’intervento di riqualificazione e ottimizzazione per la realizzazione del nuovo Day Hospital oncologico e degli spazi destinati ai trattamenti di radioterapia metabolica.

La copertura finanziaria complessiva è di 6 milioni di euro. La programmazione riportata nel documento assegna 155.571,11 euro nel 2026, 156.468,42 euro nel 2027 e 2.884.599,90 euro nel 2028. Per gli anni successivi sono inoltre indicati 2.575.966,95 euro.

Cittiglio, il nuovo centro di medicina iperbarica

Un investimento riguarda anche l’ospedale di Cittiglio, dove è prevista la realizzazione del nuovo Centro di medicina iperbarica. Il valore complessivo indicato per l’intervento è di 2 milioni e 762mila euro. Le risorse riportate nel documento sono pari a 101.719,16 euro nel 2026, 731.335,68 euro nel 2027 e 583.069,54 euro nel 2028.

Il centro sorgerà nel nucleo moderno dell’ospedale. Il progetto comprende la ristrutturazione di una parte dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo involucro in ampliamento. Saranno installate due camere iperbariche da dieci posti ciascuna, con le relative aree mediche e tecniche e gli impianti necessari al loro funzionamento. L’adeguamento della centrale dei gas medicali sarà invece realizzato direttamente dall’Asst attraverso un’altra fonte di finanziamento.

Dal punto di vista progettuale è stato redatto e consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica, sottoposto a verifica e a tre revisioni prima dell’approvazione da parte della stazione appaltante.

Un punto vaccinale per il Distretto di Varese

A questi investimenti si aggiunge un contributo specifico destinato al nuovo punto vaccinale dell’Asst Sette Laghi – Distretto di Varese. Per l’intervento viene riconosciuto all’Asst Sette Laghi un contributo di 75.000 euro, interamente riferito all’esercizio finanziario 2026.

A differenza degli altri interventi infrastrutturali, la somma rientra nelle spese correnti: è autorizzata sulla missione 13 “Tutela della salute”, programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1. Sarà un successivo provvedimento della Giunta regionale a stabilire criteri, modalità e termini per la concessione del contributo.

La copertura finanziaria è assicurata attraverso l’incremento delle risorse della missione dedicata alla tutela della salute e una corrispondente riduzione delle disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 1 “Fondi di riserva”.

Sette Laghi, gli stanziamenti anno per anno

Considerando anche il contributo per il punto vaccinale, nel 2026 gli importi esplicitamente programmati per gli interventi indicati salgono complessivamente a 6.060.870,39 euro.

Nel dettaglio:

Day Center 2 Varese: 5.377.132,18 euro nel 2026; 7.334.561,81 nel 2027; 1.931.440,66 nel 2028.

Padiglione centrale/Dansi-Boffi-Sommaruga e Anatomia patologica: 351.447,94 euro nel 2026.

Day Hospital oncologico e radioterapia metabolica: 155.571,11 euro nel 2026; 156.468,42 nel 2027; 2.884.599,90 nel 2028; 2.575.966,95 negli anni successivi.

Centro di medicina iperbarica di Cittiglio: 101.719,16 euro nel 2026; 731.335,68 nel 2027; 583.069,54 nel 2028.

Nuovo punto vaccinale del Distretto di Varese: 75.000 euro nel 2026.

Nel 2027 gli stanziamenti indicati per questi interventi ammontano complessivamente a 8.222.365,91 euro, mentre nel 2028 raggiungono 5.399.110,10 euro. A questi valori si aggiungono le somme previste per le annualità successive.

Asst Valle Olona: il Grande Ospedale della Malpensa

Per l’Asst Valle Olona il documento concentra le risorse sul progetto del nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate, il Grande Ospedale della Malpensa.

Per l’incarico relativo alla progettazione e alle attività connesse al nuovo ospedale è indicato un importo complessivo di 17.750.553,93 euro, con 10.755.840,43 euro nel 2026 e 5.275.205,87 euro nel 2027.

L’incarico riguardava la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, sviluppata a seguito del concorso di progettazione. Secondo la scheda tecnica, sta proseguendo la progettazione sulla base dei layout approvati, parallelamente al coordinamento con i gestori dei sottoservizi e con gli enti chiamati a rilasciare le autorizzazioni. Sono state inoltre avviate le attività necessarie alla verifica in itinere del progetto. L’incarico, affidato con Atto di esecuzione del 16 ottobre 2024, ha come termine indicato il 31 dicembre 2026.

Accanto alle risorse per la progettazione, la scheda richiama le ulteriori somme previste dalla Dgr 4939/2025 per i lavori: 15,7 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027, 30 milioni nel 2028 e 362,45 milioni negli anni successivi. Si tratta, complessivamente, di 423,15 milioni di euro previsti per i lavori, distinti dalle risorse riportate per l’incarico di progettazione. Ricordiamo che il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale è ministeriale.