Nemmeno la pioggia rovina il successo della sagra di San Rocco a Campagnano, il balcone sul lago Maggiore

Può anche arrivare la pioggia, ma non ce n’è: la sagra di San Rocco di Campagnano piace. E tanto.

Galleria fotografica La sagra di San Rocco a Campagnano 2026 piace sempre 4 di 10

Anche in questa edizione, la festa della località affacciata su un meraviglioso balcone sul lago Maggiore si è rivelato un successo, nonostante il maltempo finale abbia decretato un’affluenza leggermente inferiore alle aspettative.

Eppure, grazie alla collaborazione fra gli Amici di Campagnano e Pro loco Maccagno, cucina e intrattenimento hanno garantito ottimi piatti da gustare, un’atmosfera allegra e la possibilità di godersi tre giorni di festa. Il 14, 15 e 16 agosto famiglie e gruppi di amici sono arrivati dalla Veddasca, dal lungolago, ma anche da più lontano, per una tradizione diventata popolare e apprezzata.

Merito di un folto gruppo di volontari che sono pronti a investire tempo ed energie per la riuscita delle serate.

«I volontari sono stati circa 32 di cui più o meno 15 ragazzi – commentano a fine sagra i responsabili, ringraziando entusiasti anche le nuove leve – Il più piccolo aveva 12 anni e ci ha dato una mano come addetto a recuperare i vassoi ai tavoli, mentre il più grande dei ragazzi aveva 20 anni».

Insieme a loro storici volti di Campagnano e la loro esperienza, acquisita in tanti anni di sagra, è stata fondamentale, soprattutto nel momento in cui il cielo si è aperto, rovesciando una pioggia trattenuta settimane. A fine sagra, il pensiero è andato anche a chi non c’è più e tanto ha fatto per San Rocco, come l’amato volontario Gianni Lesmo, scomparso lo scorso anno .

Tanti tasselli di un successo che ha radici lontane, ma sa rinnovarsi di anno in anno.

Il fritto misto, piatto clou di domenica 16 agosto

«La prima sera c’è stato un grande afflusso, la seconda normale ma buona. La terza sera ha piovuto, ma amici e residenti sono comunque venuti a prendere il pesce e lo hanno poi mangiato a casa propria, questo ha contribuito, almeno in parte, al recupero dei costi» commentano gli Amici di Campagnano. In effetti domenica 16 c’è chi pur di restare ha scelto di inventarsi anche modi fantasiosi per partecipare alla festa.

Con o senza ombrello, la sagra di San Rocco di Campagnano ha conquistato tutti e il suo belvedere – seppur velato di foschia – ha raccolto sguardi incantati, come sempre.