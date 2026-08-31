Nicola Tosi presenta a Varese “Esuli”, il suo romanzo d’esordio

Una storia distopica per interrogarsi sul presente, sul valore della libertà e sulla responsabilità delle proprie scelte. È “Esuli”, romanzo d’esordio di Nicola Tosi, che sarà presentato a Varese venerdì 4 settembre nell’ambito del festiVAlettura, la rassegna permanente e diffusa promossa da unaltrastoriaVArese.

L’appuntamento è alle 18, nella sede dell’associazione in via Francesco del Cairo 34, dove l’autore dialogherà con il pubblico in una serata che unirà parole e musica. A curare e presentare l’incontro sarà Giuseppe Musolino.

Pubblicato da Robin Edizioni, nella collana Robin&tsons, Esuli affronta alcune delle tensioni del presente attraverso la lente della distopia. Al centro del romanzo ci sono il rapporto tra individuo e sistemi di controllo, la libertà, la memoria e la capacità di scegliere in un mondo nel quale le coscienze rischiano di essere progressivamente uniformate.

La presentazione sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la nascita del progetto narrativo e le motivazioni che hanno portato Tosi alla scrittura del romanzo. Un confronto pensato in un clima informale e partecipato, nel quale gli spunti offerti dal libro potranno diventare occasione per discutere di alcuni dei temi più attuali del nostro tempo.

L’incontro si inserisce nel percorso del festiVAlettura, che propone appuntamenti dedicati ai libri e alla promozione della lettura come pratica condivisa e strumento per approfondire e comprendere la realtà contemporanea.

Per unaltrastoriaVArese, la serata rappresenta inoltre un’occasione per dare spazio a una nuova voce della narrativa contemporanea e creare un momento di confronto culturale aperto alla città.

Al termine della presentazione è previsto un aperitivo con buffet per i partecipanti.