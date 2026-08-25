“No al Pgt Balneare”: la minoranza unita all’attacco contro il piano di Palazzo Estense

Le forze di opposizione in consiglio comunale a Varese si schierano compatte contro l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) fissata in aula per il primo settembre.

Durante una conferenza stampa congiunta nella sede della Lega in piazza Podestà, i rappresentanti della minoranza hanno espresso forti perplessità sia sul metodo adottato dall’amministrazione, definendo l’operazione un “blitz di fine estate”, sia sui contenuti tecnici del piano che rischiano, a loro avviso, di paralizzare lo sviluppo della città per il prossimo decennio.

Le domande e le risposte dei consiglieri di minoranza

Stefano Angei (Lega)

«Abbiamo chiesto formalmente un rinvio di 30 giorni della seduta del primo settembre per permettere a rioni, professionisti e associazioni di analizzare un documento che vincolerà la città per i prossimi dieci anni. La risposta di Palazzo Estense è stata il silenzio. Chi ha progetti validi non sfugge all’ombra di un ombrellone, ma ascolta e discute. Questa giunta si barrica nei corridoi del potere per far passare il PGT senza un reale confronto, con la paura che emerga la verità di un piano privo di visione. Varese rischia di passare da Città Giardino a cimitero delle ville a causa di un’ingessatura burocratica che bloccherà ogni intervento».

Matteo Bianchi (Lega)

«Il PGT è lo strumento principale che orienta il futuro di una città per i prossimi decenni. Il primo limite è la totale mancanza di apertura verso gli operatori del settore, come architetti, ingegneri e costruttori, la cui condivisione è essenziale per realizzare gli investimenti. Il secondo è l’assenza di una direzione chiara per Varese: mentre Lugano punta sulla finanza, Milano sull’attrattività internazionale e Como sul turismo, Varese non definisce la propria identità. Senza la capacità di attrarre capitali dall’esterno, la città rischia un continuo isolamento e una perdita di centralità anche rispetto al resto della provincia».

Emanuele Monti (Lega)

«Questo PGT è pieno di lacune e penalizzerà i varesini, fornendo all’opposizione molti argomenti tecnici su cui confrontarsi con la cittadinanza in vista della campagna elettorale. È un errore strategico della giunta e del centrosinistra discutere un atto così vincolante dopo dieci anni di governo e ormai allo scadere del mandato. Qualsiasi scenario futuro vedrà la necessità di intervenire con varianti al testo approvato, dato che le regole proposte rischiano di creare forti difficoltà applicative per i proprietari e le imprese locali».

Franco Formato (Lombardia Ideale)

«Parlando con architetti e ingegneri emerge una preoccupazione corale: questo PGT rischia di ingessare Varese all’interno di un’ideologia che non porta benefici reali e la confina in un ambito provinciale. La città necessita di un dialogo costante con il contesto circostante, valorizzando gli assi verso Milano, la Svizzera e l’aeroporto di Malpensa. Abbiamo predisposto una serie di emendamenti per introdurre correttivi, rammaricandoci del fatto che non sia stato attivato un tavolo di confronto preliminare con le minoranze per arricchire il dibattito».

Roberto Puricelli (Forza Italia)

«Non c’è stato un vero confronto sulle tematiche di merito, ma soltanto presentazioni unilaterali da parte dell’amministrazione. Diversi professionisti e consiglieri sono stati costretti ad analizzare i documenti tecnici durante il periodo feriale proprio per la scelta di accelerare i tempi a fine agosto. L’amministrazione prosegue sulla propria strada senza considerare le richieste inoltrate dalle rappresentanze di minoranza, reiterando un metodo di gestione che ignora l’apporto delle forze politiche che rappresentano una parte consistente della cittadinanza».