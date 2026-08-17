Non ce l’ha fatta lo scooterista di 52 anni caduto a Castione in Canton Ticino

È morto il 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto l’11 agosto, poco dopo le 13, a Castione. A comunicarlo è la Polizia cantonale.

L’uomo stava percorrendo via Cantonale in direzione di Arbedo quando, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo dello scooter per cause ancora da accertare. Il mezzo ha urtato un cordolo e il 52enne è poi caduto a terra.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia città di Bellinzona, e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Dopo le prime cure, l’uomo era stato trasportato in ambulanza all’ospedale in gravi condizioni.

Nei giorni successivi il quadro clinico è peggiorato fino al decesso