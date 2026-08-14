Notti di lavori su A8 Milano Varese e sulla diramazione Gallarate-Gattico: uscite obbligatorie e chiusure dal 17 al 20 agosto

Quattro notti di lavori interesseranno la rete autostradale tra Varese e il Milanese, con ripercussioni sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Le chiusure sono previste da lunedì 17 a giovedì 20 agosto e riguardano due cantieri distinti, entrambi legati a interventi di manutenzione.

A8 Milano – Varese: uscita obbligatoria a Castellanza

Sulla A8, in direzione Milano, chi percorre la tratta da Varese dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza nelle notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, dalle 22 alle 5. La misura si rende necessaria per consentire i lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Dopo l’uscita, sarà possibile rientrare in autostrada dallo stesso svincolo e proseguire verso Milano.

D08 Diramazione gallarate – Gattico: chiusure tra Castelletto Ticino, Besnate e l’allacciamento con la A8

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico i disagi saranno più estesi, a causa di lavori di manutenzione delle linee dell’alta tensione condotti da Terna. Nelle stesse quattro notti, con orario 23-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8, in entrambe le direzioni. La stazione di Castelletto Ticino resterà chiusa in entrata verso la A8, mentre le stazioni di Sesto Calende Vergiate e Besnate saranno chiuse in entrata sia verso la A8 sia verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Chiusa anche l’area di servizio “Verbano ovest”.

Per chi resta bloccato dalla chiusura del tratto, l’alternativa indicata da Autostrade per l’Italia prevede l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e il proseguimento sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo e Casorate Sempione, quindi SS341 e viale Vittorio Veneto per rientrare in A8 a Gallarate, oppure la SS336 per rientrare a Busto Arsizio. Chi invece trova chiuse le entrate di Castelletto Ticino, Sesto Calende Vergiate e Besnate verso la A8 può entrare a Gallarate o Busto Arsizio; verso la A26, l’alternativa è l’entrata di Castelletto Ticino.

Nello stesso periodo sarà chiuso anche il tratto tra Besnate e Castelletto Ticino, in direzione A26. Di conseguenza le stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate resteranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso A26 e verso A8. L’area di servizio “Verbano est” chiuderà dalle 22 alle 5.

In questo caso, chi esce obbligatoriamente a Besnate può rientrare sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino percorrendo la SP26 verso Gallarate e la SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo, Somma Lombardo, Vergiate e Sesto Calende. Un’alternativa ulteriore è anticipare l’uscita in A8 a Gallarate e rientrare sulla D08 a Castelletto Ticino passando per SS341 e SS33 del Sempione. Per chi trova chiuse le entrate di Besnate e Sesto Calende Vergiate, la soluzione verso la A26 resta Castelletto Ticino, mentre verso la A8 le entrate disponibili sono Gallarate o Busto Arsizio.

Dove seguire gli aggiornamenti

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