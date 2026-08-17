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Nuota per 500 metri e finisce le forze: ragazzo spagnolo salvato nel Lago Maggiore a Baveno

L'equipaggio dell'imbarcazione SAR è intervenuto a mezzo chilometro dalla sponda per riportare a terra il bagnante

Feriolo -reporter di volo

Il rientro verso la spiaggia si è trasformato in una trappola di stanchezza per un ragazzo spagnolo che ieri pomeriggio – domenica 16 agosto -, intorno alle 15, si era spinto a nuoto per circa 500 metri al largo dei campeggi di Feriolo, nel comune di Baveno.

Il giovane ha terminato le forze a mezzo chilometro dalla costa, trovandosi nell’impossibilità di coprire a ritroso la distanza che lo separava dalla sponda.

A intercettare la situazione di pericolo è stata l’imbarcazione SAR dell’Ordine Giovannita di Verbania, presente nello specchio d’acqua del Lago Maggiore per il servizio di pattugliamento. I soccorritori hanno raggiunto il bagnante e lo hanno issato a bordo del mezzo nautico.

L’equipaggio ha svolto una prima verifica sulle sue condizioni fisiche, accertando che non vi fossero complicanze. Il personale ha poi condotto la barca verso riva, riaccompagnando il giovane in una zona più vicina al suo punto di partenza.

Ordine Giovannita di Verbania

 

 

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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