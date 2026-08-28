Nuova casa per l’associazione “Mameli” di Inarzo: l’ex asilo punto di incontro per i soci

L’Associazione di Promozione Sociale “G. Mameli” di Inarzo inaugura la sua nuova sede sabato 29 agosto. L’appuntamento è alle 16 in via Papa Giovanni XXIII 1, negli spazi dell’ex asilo, con una cerimonia aperta ai soci e a tutta la cittadinanza e la partecipazione delle autorità comunali.

L’associazione è una presenza consolidata nella vita del paese e da anni rappresenta un punto di incontro per i suoi soci. In precedenza aveva sede nei locali dell’ex scuola di Inarzo, edificio che nel frattempo è stato destinato ad accogliere il nuovo asilo.

Il trasferimento porta ora la “G. Mameli” in una sala ricavata nel vecchio asilo di via Papa Giovanni XXIII, interessato da lavori che permetteranno di dare una nuova funzione all’edificio.

L’associazione avrà a disposizione uno spazio dedicato alle proprie attività ricreative e di aggregazione. Un luogo dove i soci potranno incontrarsi, fermarsi a chiacchierare e bere un caffè. In prospettiva l’intenzione è anche quella di organizzare pranzi e altre iniziative capaci di creare occasioni di incontro.

La sistemazione della “G. Mameli” rappresenta inoltre una prima tappa della nuova vita dell’ex asilo: successivamente nello stesso stabile è previsto anche il trasferimento della biblioteca.

L’invito dell’associazione, presieduta da Maria Tasinato, è rivolto sia ai soci sia a tutti i cittadini di Inarzo. Dopo l’inaugurazione, alle 16.30, è previsto un rinfresco per i partecipanti.