Nuova convenzione per la scuola materna Puricelli e Combi di Castronno: più risorse e sostegno alle famiglie residenti
L'intervento dell'amministrazione punta ad aumentare i contributi e a valutare l'erogazione diretta ai residenti. In arrivo una misura straordinaria per il 2026
L’amministrazione comunale di Castronno sta lavorando alla definizione della nuova convenzione per la gestione e il sostegno della scuola materna “Puricelli e Combi”. Il documento passerà prima all’esame del Consiglio di Amministrazione dell’istituto dell’infanzia e successivamente al vaglio del consiglio comunale nei prossimi mesi, con un’entrata in vigore prevista a partire da gennaio 2027.
L’obiettivo dell’accordo è rendere il servizio più accessibile alle famiglie del territorio attraverso un incremento delle risorse messe a disposizione dal Comune.
L’ipotesi del contributo diretto e le misure per il 2026
Tra i criteri al vaglio dell’esecutivo c’è una novità rilevante: la possibilità di erogare la quota di contributo direttamente alle famiglie residenti a Castronno, così da garantire un supporto economico immediato e trasparente.
In attesa del nuovo schema convenzionale, l’amministrazione sta valutando una misura ponte per l’anno in corso: un intervento finanziario straordinario e specifico per il 2026 che andrà a concludere la convenzione attualmente vigente, assicurando la continuità dell’aiuto economico garantito dall’ente locale.
I criteri di erogazione e le modalità operative dettagliate verranno messi a punto nelle prossime settimane, all’interno dell’iter amministrativo che condurrà all’approvazione finale del testo in aula consiliare.
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