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Nuova sede per la Casa del Giocattolo Solidale: anche le mamme si uniscono ai lavori per riordinare i locali

I genitori dei bambini assistiti al lavoro per sistemare gli spazi della nuova struttura. Un segnale di partecipazione che trasforma l'aiuto ricevuto in impegno per la comunità

Generico 24 Aug 2026

Proseguono i lavori di allestimento per la nuova sede della “Casa del Giocattolo Solidale” di Varese. Dopo l’intervento dei padri nei giorni scorsi, anche le madri dei bambini supportati dall’associazione hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo libero per pulire, sistemare e rendere più accoglienti gli spazi dell’imminente nuova struttura.

Un’iniziativa che rispecchia lo spirito dell’associazione, intesa non solo come punto di erogazione di aiuti ma come rete di mutuo soccorso e partecipazione comunitaria. La presenza attiva dei genitori nell’organizzazione dei locali testimonia una dinamica di restituzione, in cui le famiglie beneficiarie partecipano in prima persona alla creazione di uno spazio comune e condiviso.

L’IMPEGNO DEI PAPÀ

www.varesenews.it/2026/08/la-casa-del-giocattolo-solidale-cresce-anche-con-laiuto-dei-papa-dei-bambini-che-segue/2656702/

LA NUOVA SEDE DE LA CASA DEL GIOCATTOLO SOLIDALE 

“Una Casa, Mille Sogni”: La Casa del Giocattolo Solidale trova una nuova sede e lancia un appello a tutta Varese

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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