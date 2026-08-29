Nuova sede per la Casa del Giocattolo Solidale: anche le mamme si uniscono ai lavori per riordinare i locali
I genitori dei bambini assistiti al lavoro per sistemare gli spazi della nuova struttura. Un segnale di partecipazione che trasforma l'aiuto ricevuto in impegno per la comunità
Proseguono i lavori di allestimento per la nuova sede della “Casa del Giocattolo Solidale” di Varese. Dopo l’intervento dei padri nei giorni scorsi, anche le madri dei bambini supportati dall’associazione hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo libero per pulire, sistemare e rendere più accoglienti gli spazi dell’imminente nuova struttura.
Un’iniziativa che rispecchia lo spirito dell’associazione, intesa non solo come punto di erogazione di aiuti ma come rete di mutuo soccorso e partecipazione comunitaria. La presenza attiva dei genitori nell’organizzazione dei locali testimonia una dinamica di restituzione, in cui le famiglie beneficiarie partecipano in prima persona alla creazione di uno spazio comune e condiviso.
L’IMPEGNO DEI PAPÀ
www.varesenews.it/2026/08/la-casa-del-giocattolo-solidale-cresce-anche-con-laiuto-dei-papa-dei-bambini-che-segue/2656702/
LA NUOVA SEDE DE LA CASA DEL GIOCATTOLO SOLIDALE
“Una Casa, Mille Sogni”: La Casa del Giocattolo Solidale trova una nuova sede e lancia un appello a tutta Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.