Nuove banconote, la Bce chiama i cittadini a scegliere il volto dell’euro

Come saranno le banconote in euro del futuro? A decidere contribuiranno anche i cittadini. La Banca centrale europea ha lanciato un sondaggio online sui dieci disegni arrivati in finale nel concorso per rinnovare l’immagine della moneta unica. La consultazione è aperta a tutti i residenti dell’area dell’euro, che potranno indicare la propria preferenza fino al 21 settembre 2026 attraverso la pagina dedicata sul sito della Bce.

CHI HA SCELTO I DIECI PROGETTI

I dieci progetti sono stati selezionati da una giuria composta da 21 esperti di discipline diverse, dalla grafica alla comunicazione, dalle neuroscienze alla storia. Ogni componente è stato designato dalla banca centrale di uno dei Paesi dell’area dell’euro. Due i temi sui quali si sono cimentati i designer: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, due modi differenti di raccontare attraverso le banconote l’identità e il patrimonio comune del continente. Il voto online non sarà però l’unico strumento utilizzato per ascoltare i cittadini. Parallelamente, una società di ricerca indipendente condurrà un’analoga rilevazione su un campione rappresentativo della popolazione dell’area dell’euro.

CHI SCEGLIE IL DISEGNO

I risultati delle due consultazioni confluiranno nel processo che porterà il Consiglio direttivo della Bce a scegliere il disegno delle nuove banconote, con una decisione prevista entro la fine dell’anno. La scelta non coinciderà con l’immediata comparsa dei nuovi euro nei portafogli. Il progetto vincitore dovrà essere ulteriormente sviluppato e sottoposto a test prima della produzione e della successiva entrata in circolazione.

NUOVA TECNOLOGIA

Il restyling sarà anche tecnologico. La nuova serie sfrutterà i progressi compiuti nella lotta alla falsificazione, introducendo caratteristiche di sicurezza più avanzate e soluzioni pensate per rendere le banconote più facilmente riconoscibili e accessibili, anche alle persone con problemi visivi.

Per vedere i dieci progetti e votare è disponibile il sondaggio ufficiale della Bce.