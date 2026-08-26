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Nuovo PGT a Varese, Marasciulo (PD) risponde alle critiche: “Altro che blitz balneare, frutto di tre anni di lavoro”

La replica della maggioranza alle opposizioni dopo le polemiche sulle norme arrivate in commissione a luglio. Il 1° settembre il testo approderà in Consiglio comunale

Consiglio comunale Varese 2021 generiche

Nessun intervento improvvisato né un’approvazione estiva passata in sordina. Il presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Varese, l’avvocato Domenico Marasciulo, interviene per respingere le accuse delle opposizioni relative alla gestione e ai contenuti del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

A fronte delle definizioni di “PGT balneare” o di un’ipotetica «ingessatura burocratica» della città, Marasciulo ripercorre le tappe di un iter avviato formalmente il 1° febbraio 2023. Un percorso tecnico e politico durato oltre tre anni, che ha visto la partecipazione del Politecnico di Milano, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dei Consigli di quartiere, dei cittadini tramite «I mercoledì del PGT» e delle realtà sociali ed economiche del territorio, portando alla raccolta di 454 contributi complessivi.

Sotto il profilo dei contenuti, il presidente rivendica le scelte strategiche del Piano: dalla rigenerazione del patrimonio dismesso e azzeramento del consumo di nuovo suolo, alla semplificazione dei cambi di destinazione d’uso.

Cinque città, un solo piano: Varese presenta il nuovo PGT

Il progetto strategico «Varese e le cinque città» punta a definire le relazioni del capoluogo con Milano, la Svizzera e Malpensa, introducendo anche parametri innovativi come il Fattore Ecosistemico Multifunzionale per l’adattamento climatico e l’invarianza idraulica.

Marasciulo sottolinea inoltre come le forze politiche di minoranza non abbiano presentato osservazioni nella fase formale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il confronto definitivo sulle norme e sugli emendamenti si sposterà ora in aula durante il consiglio comunale convocato per il prossimo 1° settembre.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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