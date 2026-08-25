Nuovo Pgt di Varese, Legambiente: “Ora si arrivi all’adozione per una città più vivibile”

Questo lavoro di preparazione potrebbe anche essere perfezionato? Certamente. Ma a questo punto è necessario adottarlo e aprire la fase delle osservazioni prima dell’approvazione finale». È l’appello che arriva da Legambiente Varese in vista del passaggio decisivo del nuovo Piano di Governo del Territorio di Varese.

Per l’associazione ambientalista il nuovo Pgt rappresenta uno strumento ormai indispensabile, considerando che quello attualmente in vigore risale al 2014, «un’era geologica fa rispetto ai cambiamenti sociali e climatici che stiamo vivendo».

Legambiente rivendica inoltre il percorso di confronto che ha accompagnato la stesura del piano. «Si tratta di un passaggio fondamentale frutto di un confronto continuo tra il Comune e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti». Un confronto al quale l’associazione afferma di aver partecipato attivamente, apprezzando «occasioni di dialogo mai soltanto formali» nelle quali portare osservazioni e proposte.

Nella nota firmata dalla presidente Valentina Minazzi vengono ricordati quelli che l’associazione considera i punti qualificanti del nuovo strumento urbanistico. Tra questi il recupero delle aree dismesse, il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia del patrimonio ambientale della città.

Secondo Legambiente, il nuovo piano dovrebbe contribuire a «ridare un nuovo volto alle numerose aree dismesse e abbandonate» e allo stesso tempo impedire «il solito consumo di suolo che accresce i problemi di convivenza urbana anziché risolverli». Un percorso che, aggiunge l’associazione, deve anche «preservare il patrimonio ambientale che fa di Varese una città davvero a misura d’uomo e ne costituisce il valore identitario di città giardino».

Particolare attenzione viene dedicata al rapporto tra pianificazione urbanistica e cambiamenti climatici. «Le risorse naturali territoriali e ambientali non devono essere più solo uno sfondo inerte alla vita cittadina ma porsi in simbiosi con essa», scrive Legambiente, sottolineando come i servizi ecosistemici siano destinati a diventare sempre più importanti di fronte alle trasformazioni climatiche in corso.

Da qui l’invito a non rallentare ulteriormente l’iter amministrativo. «Cerchiamo di non incorrere nei soliti errori di pianificazione per i quali i tempi lunghi amministrativi portano ad attuare piani in uno scenario diverso da quello di progetto». Un rischio che, secondo l’associazione, è oggi ancora più concreto perché «la realtà porta cambiamenti, anche climatici, sempre più rapidi a cui bisogna adattarsi in tempi altrettanto rapidi».

Legambiente guarda anche alla fase successiva all’approvazione del piano, chiedendo che resti aperto il coinvolgimento della città. «Anche in sede attuativa delle scelte più rilevanti del Piano sarà necessaria una partecipazione ben organizzata dei soggetti pubblici e privati» che hanno contribuito alla sua definizione. Perché, conclude l’associazione, «un Pgt efficace non si chiude con l’approvazione ma da questa prende il via, coltivando un fecondo rapporto con i cittadini e le attività che danno vita alla città».