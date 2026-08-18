Nuovo volo diretto tra Città del Messico e Malpensa: Aeroméxico punta sul varesotto

Un nuovo collegamento aereo a lungo raggio collegherà senza scali l’aeroporto di Milano Malpensa con l’America Latina. La compagnia aerea Aeroméxico ha annunciato l’intenzione di avviare una rotta diretta tra lo scalo internazionale di Città del Messico e il terminal varesino a partire da marzo del prossimo anno.

L’operazione è attualmente in attesa delle necessarie autorizzazioni governative. Una volta ottenuti i via libera istituzionali, il vettore definirà la frequenza dei voli, che saranno effettuati con aeromobili Boeing 787 Dreamliner.

I dettagli della nuova rotta e lo sviluppo in Italia

La nuova rotta verso lo scalo della provincia di Varese si aggiunge al collegamento già attivo da e per Roma Fiumicino. Con questo inserimento, il vettore messicano raggiungerà una quota di 10 rotte europee distribuite su sette destinazioni nel continente.

Sulla decisione dell’azienda hanno inciso i flussi di traffico e le relazioni commerciali tra i due Paesi:

Posizione nel turismo: l’Italia si colloca al 13° posto tra i Paesi d’origine dei turisti in viaggio verso il Messico, con oltre 118.000 visitatori registrati nell’ultimo anno e un incremento del 13,7%.

Collegamenti esistenti: tra Italia e Messico opera già con voli regolari anche la compagnia Neos Air, attiva sulla tratta diretta che unisce Malpensa a Cancún.

Il commento della compagnia

«Siamo molto entusiasti di incorporare Milano nella nostra rete internazionale, una meta che ci permetterà di rafforzare i legami culturali e commerciali tra Messico e Italia», ha dichiarato Giancarlo Mulinelli, vicepresidente delle vendite globali di Aeroméxico. Mulinelli ha inoltre sottolineato come la compagnia diventerà l’unico vettore messicano a collegare direttamente la propria capitale con due tra i principali hub aeroportuali italiani.

Il commento di Raffaele Cattaneo

«Esprimo grande soddisfazione per l’annuncio con cui Aeroméxico, principale compagnia aerea messicana, ha comunicato l’intenzione di avviare, a partire da marzo del prossimo anno, una nuova rotta diretta tra Città del Messico e Milano Malpensa – ha commentato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia -. Si tratta di un risultato importante, frutto dei contatti diretti che Regione Lombardia e SEA hanno avuto nelle scorse settimane con la compagnia aerea e che testimonia concretamente il valore del lavoro che stiamo portando avanti sul fronte delle relazioni internazionali. Come Regione Lombardia crediamo da tempo nel potenziale del Messico e nelle opportunità che il rafforzamento dei rapporti con questo Paese può offrire al nostro sistema economico. Per questo stiamo riprogrammando la missione istituzionale in Messico, già prevista lo scorso giugno, con l’obiettivo di incontrare istituzioni e realtà economiche locali e rafforzare ulteriormente questi legami. I numeri confermano le potenzialità di questo rapporto: l’export lombardo verso il Messico è passato da 1,43 miliardi di euro nel 2022 a 1,76 miliardi nel 2025, con una crescita di circa il 23%. Un dato importante, che lascia ancora ampi margini di crescita. La nuova rotta renderà più facile e immediato l’incontro tra i nostri imprenditori e quelli messicani. Più collegamenti diretti significano più occasioni per incontrarsi, dialogare e costruire nuove opportunità di crescita reciproca».