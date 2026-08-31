Offshore a folle velocità davanti a Sesto Calende: “È come una Formula 1 in centro città, segnalati ai Carabinieri”
Domenica sera un offshore rosso ha sfrecciato a velocità elevatissima davanti all'allea. L'allenatore di canoa e presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia Cesare Zacchetti invia le carte alle autorità e annuncia un esposto alla Procura
Momenti di forte apprensione e indignazione nella serata di domenica 30 agosto lungo le sponde di Sesto Calende. Intorno alle 19:20, un’imbarcazione da competizione di tipo offshore, di colore rosso con a bordo due persone con casco e tute da gara, ha percorso a velocità elevatissima il tratto di lago davanti all’allea e al Parco Europa, virando all’altezza dell’idrometro prima di prendere nuovamente il largo.
L’episodio ha suscitato la ferma reazione di Cesare Zacchetti, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia e allenatore di canoa che quotidianamente segue le sessioni di allenamento di bambini e giovani atleti (alcuni di età inferiore ai 10 anni) proprio in quel tratto di fiume. Zacchetti ha inviato questa mattina una segnalazione formale via PEC all’Autorità di bacino lacuale, alla Guardia Costiera, alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, al Comune di Sesto Calende e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese, allegando i filmati del passaggio. Nei prossimi giorni seguirà il deposito di un esposto formale indirizzato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.
Nella segnalazione viene evidenziato come il mezzo da gara procedesse a una velocità stimata intorno ai 50 nodi (circa 100 km/h), ossia circa dieci volte superiore ai limiti previsti nella fascia di rispetto rivierasca entro i 150 metri dalla sponda. Un rischio immenso per chi pratica sport acquatici, dato che l’arresto tempestivo di un bolide a simili andature risulta impossibile.
Non si tratta peraltro del primo episodio analogo: già tre anni fa un altro offshore tagliò la curva verso gli ormeggi del Verbella a folle velocità, in una zona dove fino a pochissimi minuti prima stavano pagaiando diversi bambini. Una situazione ad altissimo rischio che ha spinto la società a richiedere l’identificazione formale dei conducenti, le verifiche sui titoli di navigazione del mezzo e un potenziamento dei controlli serali nelle giornate festive lungo il tratto sestese.
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