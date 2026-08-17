Oltre 14mila coperti ed estrazione della lotteria: va in archivio la Festa di Ferragosto di Bizzozero

Si è conclusa domenica 16 agosto la tradizionale Festa di Ferragosto di Bizzozero, organizzata dal Club Bizzozero all’interno del parco comunale di largo Gajard. La manifestazione ha registrato per sedici giorni consecutivi — dal 1° al 16 agosto — la presenza di migliaia di visitatori provenienti dal rione, da Varese e dai comuni limitrofi.

Il bilancio operativo tracciato a chiusura dei cancelli parla di oltre 14.000 coperti serviti. L’andamento della rassegna ha impegnato un gruppo di oltre cento volontari, occupati nella gestione delle cucine, del bar, del servizio ai tavoli e dell’area ballo.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Il dato economico definitivo e le associazioni beneficiarie dei contributi verranno resi noti a dicembre, nel corso della consueta cena aziendale e di auguri del Club Bizzozero.

L’iniziativa segue il risultato dell’edizione 2025, che aveva permesso la donazione di 62.000 euro complessivi, inclusa la quota per l’acquisto di un’automedica destinata al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, veicolo consegnato proprio durante la festa di quest’anno.

Nella serata finale di domenica 16 agosto si è tenuta anche l’estrazione della lotteria. I biglietti vincenti sono:

8741: iPhone 17 256GB Black

8508: Dyson Cyclone V10 Submarine aspirapolvere lavapavimenti

1793: Buono spesa Carrefour da 500 euro

2042: Portafoglio e cintura da donna in struzzo

0436: Buono visita odontoiatrica e seduta di igiene orale (Studio Fabio Giboli)

1196: Buono gastronomico Salumaio di Sant’Ambrogio

3742: Buono prodotti cosmetici Farmacia Santa Maria (dott.ssa Anna Baraldi)

3366: Buono prodotti cosmetici Farmacia Baraldi (dott.ssa Daniela)

2364: Giftcard Netflix

0182: Giftcard Zalando

2599: Cassetta Vini Valli

3819: Cesto prodotti Mantegazza

7541: Buono per 2 pizze + 2 bibite (Trattoria pizzeria Senza Nome)

I vincitori potranno ritirare i premi entro il 15 settembre presso la pasticceria “Al Solito Posto” in piazza S. Evasio 3 a Bizzozero (tel. 0332 263789).