Oltre 14mila coperti ed estrazione della lotteria: va in archivio la Festa di Ferragosto di Bizzozero
Sedici giorni di apertura al parco di largo Gajard con il lavoro di un centinaio di volontari. In arrivo i fondi per la beneficenza
Si è conclusa domenica 16 agosto la tradizionale Festa di Ferragosto di Bizzozero, organizzata dal Club Bizzozero all’interno del parco comunale di largo Gajard. La manifestazione ha registrato per sedici giorni consecutivi — dal 1° al 16 agosto — la presenza di migliaia di visitatori provenienti dal rione, da Varese e dai comuni limitrofi.
Il bilancio operativo tracciato a chiusura dei cancelli parla di oltre 14.000 coperti serviti. L’andamento della rassegna ha impegnato un gruppo di oltre cento volontari, occupati nella gestione delle cucine, del bar, del servizio ai tavoli e dell’area ballo.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Il dato economico definitivo e le associazioni beneficiarie dei contributi verranno resi noti a dicembre, nel corso della consueta cena aziendale e di auguri del Club Bizzozero.
L’iniziativa segue il risultato dell’edizione 2025, che aveva permesso la donazione di 62.000 euro complessivi, inclusa la quota per l’acquisto di un’automedica destinata al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, veicolo consegnato proprio durante la festa di quest’anno.
Nella serata finale di domenica 16 agosto si è tenuta anche l’estrazione della lotteria. I biglietti vincenti sono:
8741: iPhone 17 256GB Black
8508: Dyson Cyclone V10 Submarine aspirapolvere lavapavimenti
1793: Buono spesa Carrefour da 500 euro
2042: Portafoglio e cintura da donna in struzzo
0436: Buono visita odontoiatrica e seduta di igiene orale (Studio Fabio Giboli)
1196: Buono gastronomico Salumaio di Sant’Ambrogio
3742: Buono prodotti cosmetici Farmacia Santa Maria (dott.ssa Anna Baraldi)
3366: Buono prodotti cosmetici Farmacia Baraldi (dott.ssa Daniela)
2364: Giftcard Netflix
0182: Giftcard Zalando
2599: Cassetta Vini Valli
3819: Cesto prodotti Mantegazza
7541: Buono per 2 pizze + 2 bibite (Trattoria pizzeria Senza Nome)
I vincitori potranno ritirare i premi entro il 15 settembre presso la pasticceria “Al Solito Posto” in piazza S. Evasio 3 a Bizzozero (tel. 0332 263789).
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