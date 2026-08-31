Omicidio in via Piemonte, SìAmo Castellanza: “La sicurezza si costruisce con la prevenzione”

Il grave episodio di via Piemonte, dove un uomo di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, scuote la comunità di Castellanza e riaccende il dibattito sulla sicurezza cittadina.

A intervenire sono i consiglieri comunali del gruppo SìAmo Castellanza, Paolo Pagani e Angelo Soragni, che in una nota sottolineano la gravità dei fatti pur rimettendo agli inquirenti la ricostruzione dell’accaduto.

«Indagini ai Carabinieri, ma da tempo chiedevamo attenzione»

«La tragica notizia dell’uomo di 41 anni trovato in fin di vita in un parcheggio di via Piemonte, vittima secondo i primi riscontri di un omicidio, rappresenta un fatto di estrema gravità che colpisce profondamente la nostra comunità – scrivono i due consiglieri, che rimandano alle indagini dei Carabinieri il compito di chiarire – dinamica, responsabilità e contesto», anche in relazione a una possibile connessione con lo spaccio di stupefacenti nei boschi della zona.

Il gruppo consiliare ricorda però di aver sollevato più volte il tema della sicurezza: «Come SìAmo Castellanza, tuttavia, non possiamo non ricordare che da tempo avevamo segnalato la necessità di affrontare con maggiore determinazione il tema della sicurezza cittadina. Lo abbiamo fatto attraverso interrogazioni e mozioni in Consiglio comunale, richiamando l’attenzione su episodi, situazioni e aree che mostravano evidenti segnali di criticità».

«Chiedevamo prevenzione, non allarmismi»

Nella nota, Pagani e Soragni rivendicano la natura delle proposte avanzate in passato: «Avevamo chiesto interventi concreti, non allarmismi: più prevenzione, maggiore controllo del territorio, potenziamento e migliore utilizzo della videosorveglianza». I consiglieri sottolineano di aver proposto anche «di costruire una collaborazione più forte tra Comune, forze dell’ordine, attività commerciali e soggetti presenti sul territorio, ma quelle indicazioni sono state troppo spesso considerate eccessive o respinte senza che ad esse facesse seguito un vero “progetto sicurezza” per Castellanza».

«Non strumentalizzare, ma non ignorare i segnali»

Il gruppo consiliare invita a non utilizzare l’episodio per fini polemici, chiedendo però che non venga sottovalutato: «Il drammatico episodio di queste ore non può e non deve essere utilizzato per facili strumentalizzazioni, ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare i segnali che da tempo emergono nella nostra città e nel territorio circostante».

Per Pagani e Soragni, la sicurezza è una questione di metodo prima ancora che di emergenza: «La sicurezza non si costruisce dopo che accadono fatti gravissimi: richiede prevenzione, presenza, conoscenza dei fenomeni e capacità di intervenire prima che le situazioni degenerino».

La nota si chiude con un appello: «Oggi, nel rispetto della vittima e del lavoro degli investigatori, chiediamo che questa tragedia rappresenti almeno l’occasione per affrontare finalmente il problema con la serietà e la concretezza che SìAmo Castellanza chiede da tempo».