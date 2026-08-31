Open Days Kids&Us a Varese e Busto Arsizio: inglese fin da piccoli tra giochi e attività

Kids&Us apre le porte delle sedi di Varese e Busto Arsizio: un’occasione per conoscere da vicino il metodo di apprendimento dell’inglese dedicato ai bambini e partecipare ad attività e giochi. La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Imparare l’inglese fin dai primi anni di vita attraverso un percorso naturale, coinvolgente e pensato appositamente per i bambini. È la proposta di Kids&Us Varese e Busto Arsizio, che in occasione degli Open Days invita le famiglie a scoprire da vicino il proprio metodo educativo.

Con l’inizio dei corsi sempre più vicino, gli Open Days rappresentano un’opportunità per visitare i centri Kids&Us, conoscere il metodo e capire come i bambini possono avvicinarsi all’inglese in modo spontaneo e divertente.

Inglese per bambini: perché iniziare fin da piccoli?

I primi anni di vita rappresentano un momento particolarmente favorevole per entrare in contatto con una seconda lingua. È proprio da questo principio che nasce il metodo Kids&Us, che accompagna i bambini nell’apprendimento dell’inglese seguendo un percorso ispirato ai meccanismi naturali attraverso i quali viene acquisita la lingua madre.

Durante gli Open Days di Varese e Busto Arsizio, le famiglie potranno conoscere più da vicino questo approccio e scoprire come viene applicato durante le attività proposte ai bambini.

Non sarà però soltanto un momento informativo dedicato ai genitori: giochi e attività in inglese permetteranno anche ai più piccoli di vivere in prima persona l’esperienza Kids&Us.

L’obiettivo è stimolare la loro curiosità verso la lingua inglese in maniera naturale e coinvolgente, trasformando l’apprendimento in un’esperienza piacevole.

Open Days Kids&Us: piccoli gruppi e incontri personalizzati

Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi, così da poter dedicare attenzione alle esigenze dei partecipanti e permettere alle famiglie di conoscere meglio il percorso più adatto ai propri bambini.

Per questo motivo i posti disponibili sono limitati ed è consigliata la prenotazione.

Partecipare è gratuito: è sufficiente compilare il modulo online per concordare un incontro personalizzato durante uno degli Open Days.

Dove trovare Kids&Us a Varese e Busto Arsizio

Kids&Us Varese

Via Rossini 3, Varese

Email: varese@kidsandus.it

Tel. +39 375 774 0337

Kids&Us Busto Arsizio

Via Duca D’Aosta 7, Busto Arsizio

Email: bustoarsizio@kidsandus.it

Tel. +39 375 774 0307

Gli Open Days sono l’occasione per conoscere Kids&Us, incontrare lo staff e scoprire un modo diverso di avvicinare i bambini all’inglese fin dai primi anni di vita.

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