Openjobmetis in Italia, Itelyum in Europa? Pallacanestro Varese verso il doppio abbinamento

Openjobmetis in campionato, Itelyum in coppa: la Pallacanestro Varese va in direzione del “doppio abbinamento” per la stagione sportiva che la vedrà impegnata in Serie A e in Basketball Champions League. Se l’azienda di Gallarate ha già confermato la propria sponsorizzazione per l’Italia, quella con sede nel Lodigiano è in trattativa ben avviata per ripetere l’esperienza del 2023-24, quando i biancorossi denominati Itelyum arrivarono sino alle semifinali di Fiba Europe Cup.

Il contratto con la società leader nel trattamento dei rifiuti speciali è in fase di rinnovo visto che aveva un respiro triennale: servirà anche a confermare il nome commerciale del palasport di Masnago, che dal 2023 si chiama infatti “Itelyum Arena” e che in questi anni ha cambiato volto in diverse sue parti. Il rapporto era iniziato grazie all’interessamento di Stefano Bonfiglio, l’uomo d’affari a capo del fondo Stirling Square Capital Partners che ha anche Itelyum nel proprio portafoglio. Bonfiglio possiede anche quote di Pallacanestro Varese attraverso una società chiamata PV Ignis ed è quindi tra i principali investitori che affiancano Luis Scola.

MOTORE GIAPPONESE

Il rapporto con Itelyum è però solo uno dei tanti intessuti in questo periodo dalla società biancorossa che sta lavorando sia ai rinnovi di sponsor già presenti a vario titolo, sia all’ingresso di nuovi marchi nel pool che sostiene Pallacanestro Varese. Uno di questi sarà Honda: la Casa automobilistica giapponese diventerà l’automotive partner, ovvero il fornitore di tutte le vetture destinate ai giocatori. La spinta è arrivata dal concessionario locale, Nippo Motors, che ha coinvolto la filiale italiana il cui logo comparirà sui pantaloncini da gioco della Openjobmetis.

In generale però, le rinnovate ambizioni della squadra stanno dando uno slancio a tutta l’attività legata al marketing e alle sponsorizzazioni: non ci sono dati ufficiali ma secondo fonti vicine al club l’apporto complessivo di questo tipo di ricavi potrebbe essere all’incirca del 10% in più rispetto alla stagione passata (nonstante qualche fisiologico passo indietro). E tra i vari marchi si attende la chiusura di un nuovo sponsor rilevante che dovrebbe essere aggiunto nelle prossime settimane.

LA “GOLD PREMIUM” ATTIRA

Citando la Itelyum Arena, ovvero il palazzetto, bisogna ricordare come i lavori e le innovazioni di quest’ultimo periodo stanno incidendo positivamente sulle casse sociali. I sette skybox inaugurati nell’autunno del 2024 sono già stati assegnati per l’intera stagione 2026-27. E anche il nuovo settore denominato “Tribuna Gold Premium” sta riscuotendo successo: si tratta del settore centrale alto della tribuna gold (al di sotto della postazione televisiva, per intenderci) dal quale sono state rimosse le sedute standard che saranno sostituite da poltrone più pregiate.

Il settore comprende 76 posti con il 70% circa che è stato già venduto in abbonamento (la maggior parte ad aziende sponsor): chi occuperà quelle sedute avrà diritto anche ad accedere nel prepartita alla nuova hospitality “Panorama” che sarà ricavata al di sopra degli skybox, ovvero dove è previsto (in futuro) un ristorante.