Ospedale di Comunità di Somma ai privati, Licata: «Una soluzione per non interrompere il servizio»
Il consigliere regionale di Forza Italia interviene sulla decisione di ASST Valle Olona. "Il pubblico-privato non va demonizzato, ma bisogna investire sul personale perché l’esternalizzazione non diventi l’unica risposta"
“La recente decisione dell’ASST Valle Olona di esternalizzare a un gestore terzo l’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo non rappresenta una novità e, così come avvenuto anche in altre ASST lombarde, si inserisce in un quadro normativo e amministrativo ben definito, che ha l’obbiettivo di migliorare l’efficienza e la continuità dei servizi assistenziali, senza aggravi per i fruitori” dichiara il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Licata.
“L’affidamento temporaneo della gestione di un Ospedale di Comunità a privati – spiega Licata – può rappresentare l’opzione che permette di non interrompere un servizio essenziale. Mi preme infatti ricordare che gli Ospedali di Comunità rappresentano un tassello essenziale della sanità territoriale e della presa in carico dei pazienti fragili, cronici e in fase post-acuta, da tutelare con ogni mezzo”.
“La collaborazione tra pubblico e privato – continua il consigliere regionale – non va demonizzata a priori per ragioni ideologiche; rappresenta invece uno strumento complementare che, all’interno di regole chiare e controlli rigorosi, può contribuire a rispondere ai bisogni di salute della comunità, anche a fronte della carenza di personale che da anni investe tutto il settore pubblico in Italia. Parallelamente, resta prioritario continuare ad investire sul personale e le professioni sanitarie, migliorando l’attrattività del servizio sanitario e garantendo ai cittadini cure accessibili, continue e di qualità. In Regione il nostro impegno politico e istituzionale dovrà continuare in tale direzione, per superare la carenza di organico nelle strutture sanitarie ed evitare che l’esternalizzazione diventi l’unica risposta possibile. Sul caso di Somma Lombardo, mi farò promotore di un chiarimento tra i responsabili dell’Asst Valle Olona e gli enti e le comunità coinvolte”, conclude.
Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): “Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.