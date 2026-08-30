Ottant’anni di campioni e statistiche nell’enciclopedia online dedicata alla Pallacanestro Varese

Un lavoro monumentale a disposizione di tutti gli appassionati di Pallacanestro Varese, realizzato da uno di loro. Da qualche settimana è online un nuovo portale a tinte biancorosse, si chiama PallacanestroVaresePedia (lo trovate CLICCANDO QUI) ed è nato dall’impegno di Alberto Crespi, 40enne di Azzate, da sempre tifoso e giocatore ma anche specializzato nell’analisi dei dati per motivi professionali. Alberto si è ispirato ad altre esperienze (come Virtuspedia), ha attinto ai libri dedicati al club e ha messo in colonna oltre 530 giocatori e 78 stagioni sportive. (foto in alto: Pall. Varese)

Alberto, cosa l’ha spinta a creare uno spazio così ricco, dedicato alle statistiche di Pallacanestro Varese?

«Ho sempre utilizzato Wikipedia e ho notato come ci siano pagine molto approfondite legate al calcio o ad altre realtà come la NBA, mentre tutto ciò che riguarda cifre e statistiche della Pallacanestro Varese è molto meno completo. E poi volevo unire la mia passione per il basket e per la squadra con l’uso di strumenti moderni, anche di intelligenza artificiale, per creare qualcosa di utile».

Quanto tempo è occorso per dare vita al sito?

«Non tantissimo: ho iniziato a marzo e ho impiegato una mezz’oretta per volta, non tutte le sere. Il mio lavoro è quello del data engeneering e quindi conosco qualche sistema per abbreviare i tempi, però devo dire che senza l’AI (Crespi ha usato una versione avanzata di Claude, il sistema sviluppato dalla società Anthropic ndr) non sarei riusciti a recuperare tutta la parte storica che ho trovato sui libri dedicati alla Pallacanestro Varese. A proposito: ho letto che per “nutrire” le intelligenze, oggi vengono acquistati e smembrati libri che poi vengono buttati. Nel mio caso garantisco che i libri sono integri! Ho fotografato oltre 500 pagine senza distruggere nulla».

Quali sono state le principali difficoltà nel reperire i dati?

«Il campionato di Serie A non è stato un problema perché la Legabasket fornisce tutte le statistiche dal 1987 in avanti e consente di fare un lavoro completo. Più complicato il discorso relativo alle coppe europee e alla Coppa Italia, infatti ho creato una sezione “dati mancanti” che speriamo di ridurre sempre di più. Di recente Paolo Salmini, storico addetto statistico della società, mi ha dato una mano per colmare alcune lacune. C’è poi la discussione sulle coppe: io ho considerato che l’attuale Eurolega sia il proseguimento naturale della Coppa dei Campioni (siamo perfettamente d’accordo ndr) e che la allora ULEB Cup sia l’attuale Eurocup. Le altre competizioni invece hanno vita propria».

In una sezione ha linkato tutte le partite disponibili in video su YouTube. Un altro lavoro notevole.

«Vero, però anche in quel caso ho usato qualche trucco. Quando ho trovato un canale con una partita, l’ho scandagliato da cima a fondo sempre con l’AI riducendo di molto la ricerca manuale. Per la cronaca, la più vecchia (per ora) è la finale di Sarajevo, quella della prima vittoria in Coppa dei Campioni».

Pensa di implementare ulteriormente il sito?

«Vorrei aggiungere ancora qualcosa, per esempio estrarre tutte le partite anno per anno con i singoli tabellini. E poi qualcosa che riguarda voi: mi piacerebbe aggiungere a ogni match i link agli articoli di cronaca pubblicati sui giornali varesini».

Usciamo dalle statistiche. Chi è stato il suo giocatore preferito in maglia Varese?

«Beh, di sicuro Andrea Meneghin per la sua duttilità, per la sostanza che metteva in campo. E che si vede anche… osservando molte statistiche. Tra i giocatori di anni più recenti invece, io cito Tyler Cain e Bryant Dunston, due che spiccano in modo deciso quando guardiamo la statistica del plus/minus che è una delle mie preferite».