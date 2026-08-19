Paella e musica da cantare: a Ternate l’appuntamento è con la Festa di Fine Estate

Ternate si prepara a salutare la bella stagione con un grande evento nel cuore del paese. La Pro Loco annuncia la Festa di Fine Estate: una cena aperta a tutti e accompagnata dalla musica per cantare e ballare insieme. L’appuntamento è per sabato 29 agosto dalle 19:00, in piazza Libertà a Ternate. In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà al coperto nella struttura polifunzionale del Parco Berrini.

Sono disponibili diverse opzioni per la cena. Il menu completo costa 20 euro e include paella, un bicchiere di sangria, crema catalana e mezzo litro d’acqua, con la possibilità di richiedere l’opzione vegetariana. Per chi desidera un piatto singolo è disponibile la sola paella al costo di 13 euro, oppure il classico piatto con salamella e patatine. I piatti sono disponibili anche d’asporto. La colonna sonora della serata è affidata ai dj Paolo Farinella e Tommy Voice, pronti ad animare la piazza con la loro musica.

La partecipazione alla cena richiede la prenotazione obbligatoria, da effettuare entro lunedì 24 agosto o fino ad esaurimento dei posti disponibili a questo link. Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile inviare un’email all’indirizzo proloco.ternate@gmail.com, oppure consultare le pagine Instagram e Facebook ufficiali della Pro Loco Ternate.