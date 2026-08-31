Pagelle Pro Patria: Baraye decisivo, Gnonto fotografico, il centrocampo alza i giri del motore
Secondo successo consecutivo per i tigrotti in Coppa Italia. Zironelli cambia molto rispetto alla partita con la Varesina ma la squadra crea comunque molto e alla fine riesce a perforare un Club Milano grazie all'ingresso di subentrati e neoacquisti. I voti della partita:
La Pro Patria supera con merito con uno strettissimo 1-0 il Club Milano nel secondo match di Coppa Italia. Pochi rischi, tante le occasioni create dai tigrotti di mister Zironelli.
GNONTO 6,5 – Spettatore non pagante per buona parte del match, bravo a farsi trovare pronto, con due interventi molto a favore a favore di camera, nei due tentativi finali del Club Milano, ovvero un corner insidioso e un tiro da fuori.
MAPELLI 6,5 – Esordio contraddistinto da una buona personalità. Quasi, fatto salvo una galoppata di Henry nel primo tempo, mai deve ricorrere all’asso nella manica per evitare di… correre ai ripari.
ARPINO 7 – Al centro e in cabina di regia di una difesa tre sempre in controllo della partita. Damage Control in modalità off.
ROSSI 6,5 – Il più propositivo della retroguardia bustocca, in supporto alla vocazione offensiva della nuova Pro Patria.
Zironelli dopo la vittoria della Pro Patria: “Avanti in Coppa Italia con la testa al campionato”
GENTILE 6 – La Pro Patria prova a sfondare con più convinzione sul lato opposto rispetto al suo ma non mancano anche da parte sue squilli e conclusioni da fuori.
sub BOINAIDI 6,5 – Subentra portando una buona dose di atletismo e strappo, magari non sempre preciso nelle scelte o perfetto nei sincronismi coi compagni, ma utile alla causa quando c’è il ritmo gara cala e c’è da portare palla oltre la metà campo.
ALLASUFI 6,5 – Tanta presenza ma anche tanto palleggio in una Pro Patria che riesce a fare la partita per lunghi tratti di gara.
sub ALIATA 6 – Mezzora di buona sostanza in mezzo al campo.
MORRONE 7 – Uno (se non il) dei migliori dei biancoblu: padrone del centrocampo. Decide lui chi passa e chi no.
BENEDETTI 6,5 – Per almeno 2/3 di gara la Pro Patria costruisce sulla sua corsia e l’esterno arriva più di una volta sul fondo, dove può crossa rasoterra sul secondo palo. Merito suo e dei suoi compagni, che insieme conquistano una lunga serie di calci d’angolo (8 solo nei primi 45′).
sub BIANCHINI 6 – Entra nel momento in cui il resto della squadra inizia ad accusare il calo e a perdere smalto, ma rimane sempre dentro il match.
Baraye si presenta con un goal, la Pro Patria convince in coppa anche contro il Club Milano
SIEGA 6,5 – L’infortunio di Forchignone gli impone di cambiare fascia d’attacco dopo neanche 15 minuti, lui risponde presente confezionando una serie di sortite e un potenziale ottimo assist per Barranco a inizio ripresa.
sub. BARAYE 7 – Col mancino decide il match e per poco non raddoppia nell’ultima azione della partita. Si fa sentire in area, ma anche fuori.
BARRANCO 6,5 – Potrebbe essere più incisivo sottoporta, dove manca manca l’appuntamento con il goal almeno in una grande occasione. Lavora bene spalla porta, ritagliandosi almeno una conclusione degna di note e soprattutto tenendo in vita la palla che porterà al goal di Baraye.
FORCHIGNONE SV – Appena una decina di minuti prima del forfait. Prova comunque a lasciare il segno con una conclusione pericolosa da fuori.
sub NANNI 7 – Entra a freddo al 10′ a causa dell’infortunio di Forchignone ma alza subito la temperatura con una bella punizione, respinta solo dal palo. Punge continuamente i meneghini e alla fine, seppur in campo aperto, è bravo a servire dentro l’area Baraye il match ball.
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