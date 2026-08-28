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Partecipazione e commozione a Daverio per l’ultimo saluto a Marino Tosin: presente anche il ministro Giorgetti

Comunità e istituzioni unite a Daverio per il saluto al militante leghista e figura di riferimento dello sport e degli eventi in Valbossa: presenti il sindaco Marco Colombo e il ministro Giancarlo Giorgetti

Generico 24 Aug 2026

Grande partecipazione e commozione a Daverio per i funerali di Marino Tosin, scomparso all’età di 69 anni. Alle esequie hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo locale.

Tra i presenti alla cerimonia, oltre al sindaco di Daverio Marco Colombo, si è unito al dolore della famiglia anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Generico 24 Aug 2026

Tosin era infatti una figura particolarmente conosciuta nel territorio della Valbossa, storico militante della Lega e costantemente attivo nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche, iniziative comunitarie e attività legate al mondo dello sport locale.

Marino Tosin lascia la moglie Ivana, il figlio Luca con Alessandra e il fratello Evio.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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