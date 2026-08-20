Passeggeri in crescita e puntualità all’89%: il bilancio estivo di Trenord secondo l’assessore Lucente
I dati sulla puntualità indicano che l'89,6% dei treni è giunto a destinazione entro i sette minuti, percentuale che sale al 96,6% considerando un margine di quindici minuti
Nei primi sette mesi del 2026 il servizio ferroviario lombardo registra 127 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati diffusi da Trenord tratteggiano un quadro di tenuta per il trasporto su ferro, pur in presenza dei numerosi cantieri per il rinnovo delle infrastrutture attivi durante la stagione estiva.
I dati sulla puntualità indicano che l’89,6% dei treni è arrivato a destinazione entro i sette minuti d’impatto, percentuale che sale al 96,6% considerando un margine di quindici minuti. Cifre che l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, valuta come un riscontro positivo a fronte delle modifiche alla circolazione e dei disagi causati dalle interruzioni programmata sulla rete.
Sul fronte del servizio, la Regione conferma la prosecuzione del piano di rinnovo del materiale rotabile, con l’introduzione progressiva di convogli di ultima generazione volti a migliorare gli standard di affidabilità e comfort. Resta attivo il monitoraggio costante sull’andamento delle singole direttrici regionali per valutare l’impatto dei lavori in corso e contenere le criticità per i pendolari.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
principe.rosso su Fontana al Corriere torna a parlare della necessità di un cambio di passo nella Lega
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.