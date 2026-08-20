Passeggeri in crescita e puntualità all’89%: il bilancio estivo di Trenord secondo l’assessore Lucente

Nei primi sette mesi del 2026 il servizio ferroviario lombardo registra 127 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati diffusi da Trenord tratteggiano un quadro di tenuta per il trasporto su ferro, pur in presenza dei numerosi cantieri per il rinnovo delle infrastrutture attivi durante la stagione estiva.

I dati sulla puntualità indicano che l’89,6% dei treni è arrivato a destinazione entro i sette minuti d’impatto, percentuale che sale al 96,6% considerando un margine di quindici minuti. Cifre che l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, valuta come un riscontro positivo a fronte delle modifiche alla circolazione e dei disagi causati dalle interruzioni programmata sulla rete.

Sul fronte del servizio, la Regione conferma la prosecuzione del piano di rinnovo del materiale rotabile, con l’introduzione progressiva di convogli di ultima generazione volti a migliorare gli standard di affidabilità e comfort. Resta attivo il monitoraggio costante sull’andamento delle singole direttrici regionali per valutare l’impatto dei lavori in corso e contenere le criticità per i pendolari.