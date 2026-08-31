Tempo Libero
Passeggiata botanica nel Parco Valle del Lanza: riconosciamo gli Alberi del bosco
Nuova uscita immersa nella natura promossa insieme ad Antea Franceschin per scoprire le diverse specie arboree presenti nell’area protetta del territorio
Il Parco Valle del Lanza si prepara ad ospitare un’iniziativa dedicata alla scoperta della flora locale e al riconoscimento delle principali piante del territorio. Una passeggiata guidata condurrà gli amanti della natura lungo i sentieri dell’area protetta per imparare ad osservare l’ambiente naturale con occhi nuovi, fornendo strumenti pratici per la conoscenza botanica del bosco.
Le chiavi di lettura del bosco con Controvento Trekking
L’escursione vedrà la partecipazione di Antea Franceschin di Controvento Trekking, che accompagnerà i partecipanti attraverso un percorso formativo e divulgativo all’aria aperta.
Durante la camminata verranno fornite indicazioni chiare per imparare a distinguere le differenti specie arboree che popolano il parco, osservandone i dettagli distintivi.
Il riconoscimento di carpini, ontani e cornioli
L’attenzione dell’incontro sarà rivolta in particolare al riconoscimento di specie molto diffuse sul territorio come i carpini, gli ontani e i cornioli.
Accanto a queste piante, la guida illustrerà le caratteristiche delle tante altre varietà vegetali presenti nell’area, arricchendo l’itinerario con curiosità scientifiche, aneddoti sul territorio e piccoli segreti utili per orientarsi nella vegetazione.
Prenotazione obbligatoria per partecipare all’uscita
Per garantire una corretta fruizione della giornata e la sicurezza del gruppo lungo i sentieri, gli organizzatori ricordano che la prenotazione all’evento è strettamente obbligatoria.
Nel caso in cui i posti messi a disposizione dovessero risultare esauriti, si richiede al pubblico di non presentarsi direttamente sul posto senza aver prima contattato il numero di telefono +39 340 829 4405 per verificare la disponibilità di eventuali posti liberi.