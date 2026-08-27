Patronale di Sant’Alessandro e il Palio dei Rioni, a Mozzate tre settimane di festa

È un programma lungo quasi tre settimane quello organizzato a Mozzate in occasione della Festa patronale di Sant’Alessandro e della XXIV edizione del Palio dei Rioni Mozzatesi. Fino al 13 settembre il paese sarà animato da celebrazioni religiose, appuntamenti gastronomici, giochi, competizioni sportive e iniziative che coinvolgeranno i quattro rioni cittadini.

Il programma, promosso dall’Associazione Palio dei Rioni Mozzatesi e dalla Parrocchia di Sant’Alessandro con il patrocinio della Città di Mozzate, intreccia la tradizione della festa patronale con la sfida tra i rioni, proponendo un calendario particolarmente ricco.

La prima settimana: dalla festa patronale all’apertura del Palio

Ieri, mercoledì 26 agosto, nel giorno dedicato a Sant’Alessandro Martire, alle 20.30 è stata celebrata la Messa in onore del patrono, accompagnata dal tradizionale rito dell’incendio del “pallone dei martiri”.

La festa entrerà poi nel vivo venerdì 28 agosto, quando alle 19 aprirà lo stand gastronomico in oratorio, seguito da una serata in oratorio. Sabato 29 agosto dopo la Messa delle 17, alle 19 riaprirà lo stand gastronomico e, a seguire, si terrà il torneo di calcetto dei Santi Patroni.

Domenica 30 agosto sarà invece dedicata alle celebrazioni religiose e alla convivialità: le Sante Messe seguiranno l’orario festivo, alle 16 sono previsti giochi ad azioni per tutti in oratorio e alle 19 tornerà lo stand gastronomico.

La seconda settimana: il Palio entra nel vivo

Il momento ufficiale di apertura del Palio è previsto per giovedì 3 settembre alle 20.30. La serata comincerà con la sfilata dei Rioni in costume storico e la parata degli atleti, quindi sarà il momento dell’accensione del braciere. Seguirà la funzione sul sagrato, officiata dal canonico don Massimo, con il giuramento del Maggiorente e dei Capitani dei Rioni.

Venerdì 4 settembre, dalle 19, sarà nuovamente aperto lo stand gastronomico in oratorio, mentre alle 21.15 sull’Ottagono si svolgerà la gimkana ciclistica.

Sabato 5 settembre spazio alla Gavettonata sull’Ottagono alle 18. Dopo l’apertura dello stand gastronomico alle 19, alle 21.15 l’oratorio ospiterà gli appuntamenti “Lancio della spugna”, “Il cameriere” e “Mordi la mela”.

Domenica 6 settembre sarà una delle giornate più impegnative dell’intero calendario. Dopo le celebrazioni religiose, alle 16 è previsto il ritrovo al parco Guffanti e alle 16.30 la maratona dei Rioni, con partenza dal parco e arrivo in oratorio. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 20.45 prenderanno il via le maratonine competitive femminile e maschile, con partenza e arrivo in oratorio.

La terza settimana: processione, giochi e gran finale

Lunedì 7 settembre alle 20.30 si terrà la solenne processione con la statua di Sant’Alessandro, che attraverserà le vie del Rione Bozzente.

Martedì 8 settembre, alle 21.15, la palestra delle scuole elementari ospiterà “Salvaci Capitano” e “A Cavalluccio”. Sarà presente anche lo stand gastronomico del Convocato. Mercoledì 9 settembre, sempre alle 21.15 e al campo di via Ungaretti, sarà la volta del torneo di calcetto, con nuovamente disponibile lo stand gastronomico.

Giovedì 10 settembre alle 20.30 è in programma la Messa solenne in ricordo della consacrazione della chiesa. Venerdì 11 settembre la serata comincerà alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e proseguirà alle 21.15 con un gioco non competitivo dedicato a tutti i bambini.

Sabato 12 settembre la sfida per il Palio

Il momento più atteso arriverà sabato 12 settembre. Dopo la Messa delle 17.30 e l’apertura dello stand gastronomico alle 19, alle 21.15 è prevista la premiazione degli atleti vincitori dei giochi. Alle 21.45 spazio quindi al tradizionale Palio della Cuccagna sull’Ottagono, con l’assegnazione del Palio 2026.

Al termine arriveranno i festeggiamenti nei Rioni, la consegna del “Cencio” al Rione vincitore e la cerimonia dell’Alzabandiera, prima dei grandi festeggiamenti in oratorio con la pasta offerta da don Massimo.

Domenica 13 settembre la chiusura con la sfilata dei Rioni

La manifestazione si chiuderà domenica 13 settembre. Dopo le Sante Messe secondo l’orario festivo, alle 16 sarà il momento della sfilata dei Rioni, che rappresenteranno il tema del 2026 per le vie del centro cittadino. Alle 19, infine, tornerà ad aprire lo stand gastronomico in oratorio.

Qui tutto il programma nei dettagli