Paura al Lido di Locarno, bimbo di 3 anni rischia di annegare

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto al Lido di Locarno, dove un bambino di tre anni è stato soccorso dopo essere finito sott’acqua in una piscina dello stabilimento.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.30. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, il piccolo, cittadino italiano residente in Italia, si trovava in piscina quando, per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta di polizia, è finito sott’acqua.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni presenti e il personale della struttura, che sono intervenuti per soccorrere il bambino e hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Dopo aver ricevuto le prime cure, il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, stando alle informazioni fornite dai medici, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato al principio di annegamento.