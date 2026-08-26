“Perché l’area feste della Schiranna è sempre vuota?”. La spiegazione della Pro Loco di Varese

“Gentile Direttore,

passo spesso dalla Schiranna e per tutta l’estate ho notato con rammarico come lo spazio feste di via Vigevano sia rimasto sostanzialmente vuoto.

All’ingresso è presente un cartello che indica come l’area sia affidata alla Pro Loco di Varese, ma nell’arco dell’intera stagione si sono viste pochissime iniziative: una festa della birra, una parentesi molto breve per la Festa de l’Unità e forse un altro singolo appuntamento. Per il resto del tempo, nulla.

In città si sente spesso ripetere che a Varese mancano spazi di aggregazione e strutture per eventi. Quello della Schiranna è un luogo pronto all’uso, dotato di un’ampia cucina e di un’area balera che in passato garantivano un forte afflusso di pubblico e un bel movimento di cittadini. Vederlo oggi del tutto inutilizzato lascia un senso di desolazione.

Viene da chiedersi quali siano le ragioni di questa inattività. La Pro Loco non dispone di idee o progetti per organizzare manifestazioni, dibattiti, incontri o presentazioni? Perché non si concede spazio ad altre realtà del territorio che potrebbero valorizzarlo? Sarebbe utile comprendere le intenzioni per il futuro di un’area dalle grandi potenzialità per la comunità varesina”.

Un lettore ci ha inviato questa lettera e abbiamo provato a capire qualcosa di più sentendo il presidente della Pro Loco di Varese, Roberto Bianchi.

L’area feste di via Vigevano alla Schiranna è di proprietà della famiglia Badoer — gli storici giostrai che organizzano il tradizionale luna park primaverile (da marzo a maggio) e che utilizzano l’area come parcheggio per i mezzi e come residenza temporanea —, è stato affidato in gestione per tre anni alla Pro Loco di Varese, fatti salvi proprio i mesi dedicati al luna park e le settimane di giugno riservate alla Festa organizzata dal Partito Democratico.

La struttura, dotata di cucina attrezzata, area ristorazione da 600 posti a sedere e pista da ballo (una vera rarità), oltre a spazi per incontri e dibattiti, ha una grossa potenzialità, ma è rimasta al palo praticamente per tutta l’estate.

Il presidente della Pro Loco di Varese, Roberto Bianchi, fa il punto della situazione spiegando l’iter di questi mesi: dopo i primi interventi di manutenzione del verde e lo svolgimento di eventi come il Varese Beer Festival e il Festival della Valtellina, il palinsesto estivo ha subito uno stop imprevisto.

«Avevamo programmato un mese di appuntamenti, ma una serie di disguidi ci ha costretto ad uno stop», spiega Bianchi. «Siamo dispiaciuti per questa “pausa” estiva, perché riteniamo anche noi che sia uno spazio splendido e risorsa preziosa per la città. Nel frattempo abbiamo lavorato rifacendo parte dell’impianto d’illuminazione e adeguando le prese elettriche alle ultime certificazioni».

L’associazione sta delineando la nuova programmazione in vista dei prossimi mesi una volta espletate le pratiche burocratiche necessarie per l’organizzazione degli eventi: «Si potrebbe partire già a ottobre con un’OctoberFest, per poi proseguire magari con iniziative nel periodo natalizio e pianificare al meglio la stagione estiva 2027», spiega Bianchi. La ristorazione dovrebbe essere affidata a una società milanese specializzata in grandi eventi, mentre la gestione dei fine settimana (dal venerdì alla domenica) vedrà protagonisti i giovani della Pro Loco con concerti, appuntamenti teatrali e momenti aggregativi.

Tra le possibilità in cantiere figura anche una mostra dedicata al mondo dei motori, grazie all’esperienza professionale di Bianchi, per 26 anni impegnato nel marketing dell’Autodromo di Monza e oggi attivo nella gestione ticketing per la Formula 1. Bianchi conclude rinnovando l’auspicio di un dialogo sempre più diretto e collaborativo con le strutture comunali per restituire al territorio e alla collettività uno spazio ricco di potenzialità.