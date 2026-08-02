Pioggia e temporali sul Varesotto, poi sole e temperature fino a 37 gradi

La domenica si apre con pioggia e qualche temporale sul Varesotto, ma il maltempo avrà vita breve. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, nel corso della giornata di oggi, domenica 2 agosto, sono attese schiarite sempre più ampie, con il ritorno del sole e di un caldo afoso destinato a intensificarsi nei prossimi giorni.

Temporali al mattino, poi schiarite

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, con il possibile passaggio di alcuni temporali. Con il trascorrere delle ore, però, la situazione è destinata a migliorare: la nuvolosità lascerà spazio a schiarite e a condizioni in parte soleggiate.

Le temperature torneranno a salire e il clima sarà caldo e afoso. Nel pomeriggio potranno svilupparsi nubi cumuliformi soprattutto sui rilievi, con alcuni temporali di calore sulle Alpi. Solo raramente i fenomeni potranno estendersi alle Prealpi.

Lunedì torna il sole

La giornata di lunedì 3 agosto sarà caratterizzata da tempo generalmente soleggiato e caldo, con un lieve aumento delle temperature.

Al mattino potranno ancora essere presenti alcune nubi irregolari tra Piemonte e Lombardia occidentale, ma saranno in graduale dissoluzione. Nel pomeriggio torneranno a formarsi nubi cumuliformi sui monti, con qualche temporale di calore sulle Alpi. Sul resto del territorio il tempo dovrebbe rimanere asciutto.

Martedì molto caldo

Martedì 4 agosto il caldo aumenterà ulteriormente. La giornata sarà soleggiata e molto calda, con qualche passaggio di nubi medio-alte o velature che non dovrebbe compromettere il tempo stabile.

Sulle Alpi resterà possibile qualche raro temporale di calore nel pomeriggio, mentre altrove prevarranno condizioni asciutte.

Caldo afoso anche mercoledì e giovedì

La tendenza indicata dal Centro Geofisico Prealpino per mercoledì 5 e giovedì 6 agosto conferma la prosecuzione di una fase stabile, soleggiata e molto calda.

Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 34 e 37 gradi, con condizioni di caldo afoso. Anche in questo caso saranno possibili soltanto rari temporali pomeridiani lungo le Alpi, mentre nelle altre zone il tempo dovrebbe rimanere asciutto.