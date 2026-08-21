Pioggia intensa sul Varesotto, resta alta l’attenzione dopo gli allagamenti nel Gallaratese
Dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità soprattutto nel Gallaratese, venerdì mattina le precipitazioni continuano a interessare il territorio
La pioggia continua a cadere con intensità sul Varesotto anche nella mattinata di venerdì 21 agosto, dopo una giornata, quella di giovedì, segnata da nubifragi, allagamenti, alberi caduti e disagi alla circolazione soprattutto nel Gallaratese (nella foto il sottopasso di Cavaria allagato). Come previsto, è arrivato anche un deciso calo delle temperature, mentre resta alta l’attenzione per le conseguenze delle nuove precipitazioni su un territorio già interessato dal maltempo nelle ultime ore.
Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino indicano per venerdì 21 agosto una giornata nuvolosa o variabile, con ancora piogge e temporali. Dal pomeriggio sono previste via via delle schiarite, a partire dal Piemonte. Il cambiamento più evidente riguarda anche le temperature. Il clima rimane fresco, con valori in ulteriore diminuzione: le minime sono previste tra 18 e 22 gradi, mentre le massime dovrebbero fermarsi intorno ai 22-23 gradi.
Le precipitazioni che stanno interessando il territorio nella mattinata arrivano però dopo le forti piogge di giovedì, che hanno lasciato dietro di sé diverse situazioni critiche, in particolare nella zona del Gallaratese.
Maltempo nel Gallaratese, allagamenti e alberi caduti: linea ferroviaria danneggiata tra Gallarate e Malpensa
Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto il maltempo ha provocato allagamenti, cadute di alberi e problemi alla viabilità in diversi comuni. Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e agenti delle polizie locali sono stati impegnati tra Gallarate, Somma Lombardo, Sesto Calende e Vergiate.
Problemi per gli allagamenti sono stati registrati anche a Casorate Sempione, dove l’acqua ha interessato i sottopassi, e a Cavaria con Premezzo. La perturbazione interessa più in generale anche la Lombardia, dove la situazione legata alle precipitazioni e alle possibili criticità viene monitorata. Nel Varesotto l’attenzione resta quindi concentrata sull’evoluzione delle piogge di venerdì, in particolare nelle aree che nelle ore precedenti hanno già dovuto fare i conti con allagamenti e danni.
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