Piscina di Saronno, accessi in forte crescita: oltre 9.200 presenze a luglio

La Piscina di Saronno si conferma uno dei principali punti di riferimento dell’offerta sportiva e ricreativa gestita da Saronno Servizi SSD. Nel mese di luglio 2026 sono stati registrati 9.217 accessi, contro i 5.692 dello stesso mese del 2025, un incremento di 3.525 presenze, pari al 61,9%.

Un dato particolarmente significativo, che testimonia il crescente apprezzamento dell’impianto da parte di famiglie, giovani, sportivi e cittadini che scelgono la piscina non soltanto per l’attività natatoria, ma anche come luogo dedicato al benessere, al tempo libero e alla socialità.

La crescita riguarda diverse tipologie di ingresso. Gli accessi interi da tre ore sono passati da 2.142 a 3.613, mentre gli ingressi family sono più che raddoppiati, passando da 854 a 1.884. Importante anche l’incremento delle presenze nelle giornate festive, a conferma di un utilizzo sempre più ampio e diversificato della struttura.

Nel complesso, la media giornaliera è passata da circa 184 accessi nel luglio 2025 a 297 nel luglio 2026.

Il risultato della piscina si inserisce però in un quadro più ampio. Saronno Servizi SSD gestisce infatti diversi servizi e impianti dedicati allo sport, padel, al benessere e al tempo libero, con l’obiettivo di costruire un’offerta sempre più integrata e capace di rispondere alle esigenze del territorio.

Segnali positivi arrivano anche dal centro estivo, che nel corso dell’attuale stagione sta registrando un andamento migliore rispetto allo scorso anno. Un ulteriore indicatore della crescente partecipazione delle famiglie e della capacità della società di sviluppare servizi che accompagnano bambini, ragazzi e cittadini anche al di fuori della tradizionale attività sportiva.

«I risultati della piscina ci fanno particolarmente piacere, ma rappresentano solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti. Saronno Servizi SSD gestisce un insieme articolato di servizi e impianti e il nostro obiettivo è migliorarne progressivamente qualità, organizzazione e capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Anche il buon andamento del centro estivo rispetto allo scorso anno ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Stiamo lavorando per arricchire ulteriormente l’offerta con servizi aggiuntivi, nuove attività e opportunità rivolte alle diverse fasce di utenza, cercando di rendere le nostre strutture sempre più vive, accessibili e integrate con il territorio mettendo al centro dell’offerta il cittadino», sottolinea l’amministratore Vincenzo Mulè.

L’obiettivo è quindi andare oltre il semplice dato degli accessi, costruendo nel tempo un vero e proprio ecosistema di servizi sportivi, ricreativi e aggregativi capace di accompagnare cittadini e famiglie durante tutto l’anno. I numeri di luglio rappresentano in questo senso un segnale importante, la Piscina di Saronno cresce, ma cresce più in generale il rapporto tra Saronno Servizi SSD e il territorio, attraverso strutture e servizi sempre più vissuti, scelti e riconosciuti dalla comunità.