Più digitale, più voce: il paradosso italiano del customer care nel 2026

C’è un’osservazione controintuitiva che sta emergendo nelle analisi di customer experience degli ultimi due anni: più i canali digitali diventano sofisticati, più cresce la domanda di parlare con qualcuno. Per anni la previsione dominante è stata l’opposto. Chat, ticket, email strutturate, social DM, WhatsApp Business: si pensava che avrebbero progressivamente svuotato il telefono come canale di contatto fra azienda e cliente. Lo scenario reale, almeno in Italia, sta raccontando una storia diversa.

Le statistiche di utilizzo dei contact center, le rilevazioni di NPS sui canali assistiti, le metriche di abbandono delle chat: gli indicatori convergono su un punto. Il telefono non è in declino. È in mutazione.

Il paradosso, spiegato

Le ragioni del fenomeno sono almeno tre, e vale la pena articolarle perché aiutano a capire perché le aziende italiane stanno tornando a investire nel canale voce dopo averlo trascurato per un decennio.

La prima è la banda informativa della voce. Una conversazione vocale di trenta secondi trasporta più informazione contestuale di un thread di chat di dieci minuti: oltre alle parole, c’è la prosodia (tono, ritmo, enfasi), la pragmatica (urgenza, esitazione, livello di conoscenza dell’interlocutore), la possibilità di interrompere e correggere in tempo reale. In tutti i casi in cui il problema da risolvere non è banale — un dubbio articolato, un errore di sistema, una richiesta che richiede personalizzazione — la voce è semplicemente più efficiente. Le neuroscienze lo confermano da tempo, ma lo confermano anche i dati operativi: il first contact resolution (la probabilità di risolvere un problema al primo contatto) è strutturalmente più alto via telefono che via chat.

La seconda è demografica. L’Italia è uno dei paesi più anziani d’Europa: circa un quarto della popolazione ha più di 65 anni, una percentuale destinata a crescere. È una fascia demografica con potere d’acquisto significativo, abituata alla telefonata come canale di riferimento, e — è il caso di dirlo — spesso ignorata dalle strategie omnichannel troppo sbilanciate sul digitale. Chi presidia bene il canale voce intercetta una clientela che i canali testuali raggiungono male.

La terza è la fatica da chatbot. Dopo l’esplosione dei chatbot testuali, una parte significativa dei clienti ha sviluppato una resistenza esplicita: la percezione diffusa è che il chatbot serva all’azienda per non farti parlare con un operatore, non per aiutarti. Il risultato è che il “voglio parlare con un umano” è diventato una richiesta dichiarata, non più un’eccezione. Le aziende che lo permettono in modo facile hanno un vantaggio competitivo immediato.

Il problema economico delle aziende italiane

Sin qui la diagnosi. Il problema è che gestire bene il canale voce è caro. Le statistiche del settore parlano da sole: un operatore di contact center in Italia ha un costo orario che, sommato a infrastruttura e gestione, rende ogni telefonata gestita in modo “tradizionale” un costo significativo. Per un’azienda con volumi alti — anche solo poche centinaia di chiamate al giorno — il telefono ben gestito è una voce di bilancio importante.

Storicamente la risposta a questo problema è stata l’IVR a tasti, il famigerato “premi 1 per…”. Una risposta che ha funzionato male, perché il risparmio ottenuto era pagato in customer experience deteriorata. Per più di un decennio le aziende italiane si sono trovate nella scelta tra “costoso ma buono” e “economico ma frustrante”, e in molti casi hanno optato per la seconda — accumulando debito di reputazione.

Cosa è cambiato negli ultimi diciotto mesi

L’arrivo degli agenti vocali AI ha modificato l’equazione. Non si tratta di “IVR migliorati”: è un’architettura diversa, in cui un modello di linguaggio comprende il parlato naturale, gestisce ambiguità, ricostruisce il contesto della conversazione, e può chiamare funzioni esterne — controllare un’agenda, accedere a un CRM, smistare la chiamata al reparto giusto, prendere una prenotazione.

L’effetto pratico per le aziende è che il livello-uno del customer care telefonico (smistamento, FAQ, prenotazioni standard, raccolta di richieste) può essere automatizzato senza il deterioramento di qualità che era tipico degli IVR. Il cliente parla in linguaggio naturale, il sistema capisce, e — quando la richiesta esce dal perimetro automatizzabile — l’agente AI trasferisce la chiamata a un operatore umano in modo trasparente.

La conseguenza economica è che il costo per chiamata gestita scende drasticamente sul primo livello, liberando risorse umane per il secondo livello dove il valore aggiunto resta indiscutibile.

La risposta italiana

Negli ultimi due anni si è formato in Italia un piccolo ma significativo ecosistema di operatori specializzati che hanno costruito piattaforme di telefonia aziendale con AI vocale integrata, pensate per il mercato italiano e per la sua composizione (forte presenza di micro e piccole imprese, fasce demografiche eterogenee, abitudini di contatto specifiche).

Tra questi, la piattaforma voce di Teslatel, operatore di Milano iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione, propone un’integrazione tra le numerazioni aziendali (numero verde, numero premium, centralino cloud) e moduli AI di assistente vocale dedicati allo smistamento delle chiamate, alla prenotazione automatica, alle FAQ vocali e alla trascrizione delle chiamate ricevute. La logica è la verticalizzazione: non un agente AI generalista che cerca di fare tutto, ma componenti specializzati che lavorano sopra l’infrastruttura telefonica esistente, configurabili senza dover ricostruire l’intera architettura di comunicazione aziendale.

Una riscoperta, non una rivoluzione

Vale la pena chiudere con un’osservazione. Quello che sta accadendo nel customer care italiano non è una rivoluzione tecnologica in senso stretto. È una riscoperta di un canale — la voce — che le aziende avevano in qualche misura sottostimato durante il decennio di entusiasmo per il digitale puro. L’AI è l’abilitatore tecnico che permette di farlo economicamente, ma il fenomeno di fondo è culturale: clienti che chiedono di poter parlare con qualcuno, e aziende che riscoprono che la voce è (ancora, e probabilmente per molto tempo) il canale più ricco e più diretto.

Per le imprese italiane che oggi stanno ridisegnando la propria strategia di customer experience, la domanda strategica non è più “quanto possiamo digitalizzare”. È: “quanto bene presidiamo il canale che il cliente sceglie per primo quando ha davvero bisogno di noi?”.