Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima

I dati e le rilevazioni dell’estate 2026 hanno confermato in modo netto come il cambiamento climatico stia impattando sulla vita quotidiana delle aree urbane. Nonostante la presenza diffusa di aree verdi e una qualità dell’aria generalmente buona, tra il 17 e il 30 giugno Varese ha registrato l’ondata di calore più intensa per temperatura media degli ultimi sessant’anni, culminata con il picco di 37,2°C toccato il 6 agosto. Dati in linea con la panoramica di ARPA Lombardia, che ha inserito la stagione tra le più calde degli ultimi tre decenni.

In questo contesto si inserisce la visione ambientale del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Varese, che verrà ufficialmente adottato ai primi di settembre. Lo strumento urbanistico fissa una serie di strategie strutturali mirate ad adattare il tessuto cittadino alle nuove condizioni climatiche, agendo in modo diretto sul rapporto tra aree edificate, verde, gestione delle acque e suolo.

Oltre 64 ettari di suolo restituito alla natura

La colonna portante della misura riguarda la depavimentazione di oltre 64 ettari di territorio, equivalenti a più di 640 mila metri quadrati (un’estensione paragonabile a circa 90 campi da calcio). Le superfici sottratte all’asfalto e al cemento torneranno a essere terreno permeabile, adatto ad accogliere nuove piantumazioni.

L’obiettivo dell’intervento è duplice:

b: l’aumento della permeabilità permette al terreno di assorbire maggiori quantitativi di acqua durante i fenomeni piovosi concentrati.

Mitigazione delle isole di calore: la riduzione delle coperture artificiali limita l’accumulo e il successivo rilascio di calore.

«Non possiamo limitarci a intervenire quando arrivano le emergenze – dichiara il sindaco Davide Galimberti –. Dobbiamo progettare una città capace di affrontare il caldo, le piogge intense e gli effetti delle isole di calore. Per questo il nuovo PGT mette al centro oltre 64 ettari di depavimentazione e più di 6000 nuovi alberi: significa più suolo permeabile, più ombra, più verde e una Varese più resiliente. È il modo con cui la Città Giardino si prepara alle sfide dei prossimi decenni».

Più di 6.000 nuovi alberi per il microclima urbano

L’altro pilastro su cui fa perno la pianificazione è il potenziamento del patrimonio arboreo, con la piantumazione prevista di oltre 6.000 nuovi alberi distribuiti tra spazi pubblici e interventi privati. La presenza delle alberature viene integrata a tutti gli effetti come una vera e propria infrastruttura urbana, indispensabile per creare ombra, regolare il microclima nei quartieri, incrementare la biodiversità e contenere il fenomeno delle isole di calore nei punti maggiormente edificati.

«La scelta del PGT – conclude Galimberti – è quella di considerare il verde una vera infrastruttura fondamentale della città. L’obiettivo è costruire una città nella quale il verde non sia concentrato soltanto nei grandi parchi, ma sia sempre più presente anche nei quartieri, lungo le strade, negli spazi pubblici e nelle aree oggetto di rigenerazione».