Polemiche a Bardello con Malgesso e Bregano per l’uscita della biblioteca dal Sistema dei Laghi

L’uscita della biblioteca comunale di Bardello con Malgesso e Bregano dal Sistema Bibliotecario dei Laghi diventa terreno di scontro politico. Dopo le spiegazioni fornite dal sindaco Giuseppe Iocca sulle ragioni della scelta, interviene la minoranza, che contesta la lettura della vicenda e chiede un maggiore impegno dell’Amministrazione a sostegno del servizio.

Il primo cittadino aveva spiegato che la decisione di lasciare il Sistema Bibliotecario era arrivata in seguito a una richiesta delle stesse volontarie che si occupano della biblioteca, alle prese con una serie di incombenze burocratiche diventate difficili da gestire. A questo si aggiunge, secondo quanto riferito dal sindaco, l’impossibilità per il Comune di mettere a disposizione personale da dedicare al servizio.

Una ricostruzione che la minoranza non contesta nella sua sostanza, ma sulla quale propone una lettura differente. «È vero che la referente della Biblioteca ha chiesto di uscire dal Sistema Bibliotecario – spiegano i consiglieri di opposizione – ma è altrettanto vero che questa richiesta è la conseguenza di una situazione che da tempo evidenzia un insufficiente supporto da parte dell’Amministrazione».

L’opposizione sottolinea in particolare il ruolo svolto dalle volontarie, che mettono gratuitamente a disposizione tempo e competenze, sostenendo però che proprio per questo non possano essere lasciate sole ad affrontare gli aspetti amministrativi e organizzativi del servizio.

«Quello che manca è un vero referente dell’Amministrazione che segua concretamente la Biblioteca», sostiene la minoranza, chiedendo una figura comunale che possa fare da collegamento con gli uffici e con il Sistema Bibliotecario e affiancare le volontarie nelle incombenze burocratiche, nell’organizzazione delle attività e nella gestione delle risorse.

Secondo l’opposizione, dunque, la richiesta delle volontarie di lasciare il Sistema avrebbe dovuto essere interpretata come «una segnalazione di una difficoltà e un campanello d’allarme», cercando prima possibili alternative: «La Biblioteca è un bene comunale e la sua organizzazione e il suo funzionamento devono essere garantiti dall’Amministrazione – prosegue la minoranza –. Alle volontarie spetta il prezioso compito di collaborare e portare avanti le attività, non quello di farsi carico da sole della gestione del servizio».

Non manca una critica più generale alle scelte dell’Amministrazione in materia culturale. L’opposizione mette infatti a confronto le difficoltà della biblioteca con le risorse impiegate per altre iniziative: «Se le risorse destinate alla cultura finiscono principalmente nelle luci di Natale, difficilmente si potrà costruire una vera politica culturale per il territorio».

Il confronto si allarga alla gestione degli altri beni comunali

La discussione riguarda anche la gestione di altre strutture pubbliche. La minoranza ha chiesto chiarimenti sul campo da tennis di Bregano e sulle modalità con cui i cittadini possono utilizzare i beni di proprietà comunale.

In particolare, l’opposizione riferisce che l’Amministrazione starebbe valutando un sistema che consenta di gestire l’accesso al campo senza passare necessariamente dagli uffici comunali, attraverso una modalità di iscrizione e il versamento di una quota a un’associazione.

Pur riconoscendo il valore dell’attività di volontariato svolta anche in questo ambito, con lezioni gratuite di tennis rivolte ai bambini, la minoranza pone una questione di principio: per i residenti di Bardello con Malgesso e Bregano l’utilizzo delle strutture comunali dovrebbe essere gratuito.

«Se si tratta di beni comunali, quindi di beni che appartengono alla collettività, perché i cittadini dovrebbero pagare per utilizzarli?», chiedono i consiglieri, che si dicono invece favorevoli a sistemi di registrazione e prenotazione per organizzare gli accessi.

Una posizione che la minoranza rivendica come parte del proprio ruolo di controllo e proposta: «Dove riteniamo che le scelte dell’Amministrazione siano corrette e utili alla comunità, siamo pronti a sostenerle. Ma essere minoranza significa anche controllare, fare domande e sollevare criticità quando riteniamo che qualcosa possa essere organizzato meglio».

Dalla biblioteca al campo da tennis, il confronto politico si concentra così sullo stesso nodo: quale debba essere il ruolo del volontariato nella gestione dei servizi e delle strutture pubbliche e dove, invece, debba intervenire direttamente l’Amministrazione comunale.