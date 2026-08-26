“Porta aperta e sorriso gentile”: al Liceo Cairoli il grazie alla preside Elisabetta Rossi

Un saluto affettuoso e un ringraziamento per il percorso condiviso all’interno dello storico liceo cittadino. Il 31 agosto la dirigente scolastica del Liceo Cairoli di Varese, Elisabetta Rossi, concluderà il proprio servizio ed entrerà ufficialmente in pensione. (nella foto è la prima a destra)

A rimarcarne l’operato è la presidente uscente del Consiglio di Istituto, Chiara Brovelli, che a nome della rappresentanza dei genitori ha voluto esprimere profonda gratitudine per gli anni di lavoro svolti all’interno della struttura scolastica.

Arrivata alla guida del Cairoli nel settembre del 2023, la preside Rossi si è distinta per l’attenzione costante rivolta alle esigenze degli studenti, garantendo ascolto e partecipazione attiva anche nelle sedi istituzionali della scuola. Disponibilità con docenti e famiglie, unite a un approccio aperto al dialogo e alla gestione della comunità scolastica, hanno caratterizzato il mandato della dirigente.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 agosto, l’augurio espresso dal Consiglio di Istituto è che la futura dirigenza possa proseguire lungo la linea di crescita e formazione tracciata in questi anni.

Ecco il saluto a firma di Chiara Brovelli, presidente uscente del Consiglio di Istituto del Liceo Cairoli

Il 31 agosto andrà in pensione la dirigente del Liceo Cairoli di Varese Elisabetta Rossi. Ho avuto il piacere di conoscerla subito, al suo arrivo al Liceo nel settembre 2023, e di lavorare con lei come componente del Consiglio di Istituto. L’anno scorso, con la mia elezione a Presidente, la nostra collaborazione si è fatta ancora più stretta.

Ho avuto modo di apprezzare prima di tutto la sua profonda attenzione verso le alunne e gli alunni: sempre sensibile alle loro richieste, si è sempre premurata affinché i rappresentanti degli studenti comprendessero ogni argomento trattato in Consiglio ed esprimessero liberamente la propria opinione. Sempre disponibile con tutti, docenti e genitori, ha tenuto la porta del suo ufficio costantemente aperta per qualsiasi necessità.

Il sorriso e la gentilezza, uniti a una naturale autorevolezza, hanno fatto sì che il Liceo Cairoli diventasse in questi anni un luogo ancora più ricco di crescita e formazione. Sono certa che chiunque la sostituirà saprà proseguire sul sentiero da lei tracciato.

A nome mio e degli altri rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto desidero ringraziare di cuore la dirigente Elisabetta Rossi per tutto ciò che ha fatto per la scuola e per le nostre figlie e i nostri figli, augurandole il meglio per questa nuova fase della sua vita.

Chiara Brovelli

Presidente uscente del Consiglio di Istituto del Liceo Cairoli