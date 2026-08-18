Varese News

Tempo Libero

Porto Valtravaglia

Porto Valtravaglia saluta l’estate con musica, buon cibo e fuochi d’artificio sul lago

La Pro Loco di Porto Valtravaglia, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di Fine Estate: stand gastronomico, musica e spettacolo su Lago

Rolling Truck Street Food Festival Porto Valtravaglia
Sagre, Fiere e Feste

29 Agosto 2026

Sabato 29 agosto Porto Valtravaglia saluta l’estate con una serata di festa tra musica, gastronomia e spettacolo pirotecnico sul lago.

La Pro Loco di Porto Valtravaglia, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di Fine Estate, appuntamento che animerà il paese a partire dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico.

Alle 20 è in programma l’estrazione dei numeri della lotteria di Ferragosto, mentre dalle 21 spazio alla musica dal vivo con gli Effetto Vip Party Band.

Il momento più atteso della serata sarà alle 22.45, quando il cielo sopra il lago si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico.

Una serata pensata per riunire residenti e visitatori sul lungolago di Porto Valtravaglia, tra buon cibo, musica e divertimento, per celebrare insieme gli ultimi giorni dell’estate.

18 Agosto 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.