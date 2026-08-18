Porto Valtravaglia
Porto Valtravaglia saluta l’estate con musica, buon cibo e fuochi d’artificio sul lago
La Pro Loco di Porto Valtravaglia, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di Fine Estate: stand gastronomico, musica e spettacolo su Lago
Sabato 29 agosto Porto Valtravaglia saluta l’estate con una serata di festa tra musica, gastronomia e spettacolo pirotecnico sul lago.
La Pro Loco di Porto Valtravaglia, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di Fine Estate, appuntamento che animerà il paese a partire dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico.
Alle 20 è in programma l’estrazione dei numeri della lotteria di Ferragosto, mentre dalle 21 spazio alla musica dal vivo con gli Effetto Vip Party Band.
Il momento più atteso della serata sarà alle 22.45, quando il cielo sopra il lago si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico.
Una serata pensata per riunire residenti e visitatori sul lungolago di Porto Valtravaglia, tra buon cibo, musica e divertimento, per celebrare insieme gli ultimi giorni dell’estate.