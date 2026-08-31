Precipita dal balcone di un palazzo: muore a Ceriale un 16enne di Varese

Tragedia nella notte tra sabato e domenica scorsi a Ceriale, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 16 anni residente nel Varesotto ha perso la vita dopo essere precipitato da un edificio di via Mimose.

Come riportano i quotidiani locali, l’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari del soccorso e il personale sanitario del 118, che ha trovato il giovane privo di conoscenza nel cortile dello stabile.

Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le manovre di rianimazione effettuate durante il trasferimento non sono purtroppo riuscite a salvarlo.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava in un appartamento insieme ad altri tre giovani, probabilmente per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I carabinieri di Savona stanno ricostruendo quanto accaduto. I primi accertamenti, anche sulla base di un messaggio ritrovato dagli investigatori, indicherebbero l’ipotesi di un gesto volontario.

(foto sopra di repertorio)