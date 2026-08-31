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Precipita dal balcone di un palazzo: muore a Ceriale un 16enne di Varese

Il ragazzo si trovava in un appartamento insieme ad altri tre giovani, probabilmente per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Probabilmente si tratta di un gesto volontario

ambulanza cva angera

Tragedia nella notte tra sabato e domenica scorsi a Ceriale, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 16 anni residente nel Varesotto ha perso la vita dopo essere precipitato da un edificio di via Mimose.

Come riportano i quotidiani locali, l’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari del soccorso e il personale sanitario del 118, che ha trovato il giovane privo di conoscenza nel cortile dello stabile.

Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le manovre di rianimazione effettuate durante il trasferimento non sono purtroppo riuscite a salvarlo.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava in un appartamento insieme ad altri tre giovani, probabilmente per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I carabinieri di Savona stanno ricostruendo quanto accaduto. I primi accertamenti, anche sulla base di un messaggio ritrovato dagli investigatori, indicherebbero l’ipotesi di un gesto volontario.

(foto sopra di repertorio)

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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