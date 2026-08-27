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Prima il giro del mondo in moto, poi la nuova vita in UK, adesso i due girovaghi Ale e Ela si sposano in Italia

Nel 2023 avevamo raccontato la storia di Emanuela e Alessio, due quarantenni italiani che avevano deciso di lasciare tutto e girare il mondo in moto. Dopo circa 60mila Km percorsi e aver visitato 15 paesi, il ritorno ad una vita più “tradizionale” con il lavoro in UK. Il 29 agosto si sposeranno, ma in Italia, contornati da parenti e amici

Ale ela on a bike

Ci sono viaggi che iniziano. E non si interrompono anche se la moto non si accende più da un pezzo e, invece di guida turistica in mano, ci si arrabatta fra bollette, lista della spesa e una casa vera e propria.

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Ale&Ela on a bike, mollo tutto e salgo in moto 4 di 21
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Alessio Gallazzi e Emanuela Gorla nel 2023 avevano scelto di stravolgere le loro vite e partire all’avventura, attraversando in moto 15 paesi, per un totale di circa 60mila Km percorsi e 699 giorni di viaggio.

Poi la scelta di tornare a vivere in UK e adesso, il prossimo 29 agosto, di sposarsi. Ma lo faranno in Italia, contornati da parenti e amici.

Ale ela on a bike

L’intervista su VareseNews di tre anni fa era stata ampiamente commentata dai nostri lettori, con tanti che avevano espresso stima e incoraggiamento ai due giovani di Busto Garolfo e Olgiate Olona e iniziando a seguire la loro avventura sui social.

Ale & Ela lasciano tutto, saltano in moto e girano il mondo

Qualcuno – pochi, per fortuna – avevano superficialmente bollato l’esperienza come un capriccio di due persone abbienti, ma Ale & Ela non sono certamente ricchi: semplicemente, avevano scelto di risparmiare a lungo, fare sacrifici e poi partire all’avventura, con la volontà di esplorare paesi e costumi lontani.

«Eravamo in un momento adatto alla partenza, senza lasciare lavori a metà o mettendo in difficoltà i colleghi: con consapevolezza e voglia di gustare il presente ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto “Facciamolo!”» aveva raccontato la coppia.

Oltre al nostro giornale, anche alcuni giornalisti di Gujarat si erano entusiasmati per questa esperienza on the road e così Ale & Ela erano finiti perfino in prima pagina in un quotidiano indiano.

Dopo quasi due anni di viaggi, passando per Turchia, Indonesia, Cambogia – giusto per citare alcune delle tappe di “Ale & Ela on a bike”, il nuovo stravolgimento di vita: una proposta di lavoro arrivata all’improvviso che ha fatto fermare la coppia che, di comune accordo, ha scelto di interrompere il tour e rientrare in UK, dove a lungo entrambi avevano vissuto prima di montare in sella.

Ale&ela

Non più Londra come dimora, ma la graziosa Brighton, situata sul mare: un modo, forse, per sentire meno nostalgia dei luoghi visitati. Non stretti nella frenesia della City, ma cullati dal silenzio delle onde del mare che sanno fare compagnia, regalare poesia e spingere lo sguardo “un po’ più in là”.

Fra due giorni, esattamente il 29 agosto, Emanuela e Alessio non saranno lì, ma si troveranno in Italia, dove convoleranno a nozze.

Insieme da tanti anni, hanno cementificato la loro unione grazie a una esperienza dove – ancor di più che nella routine quotidiana – si sono trovati nella condizione di doversi accogliere nelle loro differenze, accettarsi e coordinarsi al meglio: «diventare un team» come ci raccontavano nell’intervista, conoscendosi ancora con più profondità. Il sentimento è cresciuto, l’amore che si è fatto tenda, stelle e tetto li ha condotti alla fine verso la decisione di sposarsi.

Ale&ela

Ok partire da soli, ma per dirsi “Sì” era importante la presenza dei loro cari – genitori, nipoti, fratelli, parenti e amici – che li contorneranno durante questo giorno speciale.
Allora due biglietti aerei per l’Italia, le fedi nuziali in valigia e la consapevolezza nel cuore di essere in procinto di intraprendere un altro viaggio.
Un’altra tappa meravigliosa da vivere insieme.

E allora auguri di cuore a questi sposi girovaghi, da parte di chi scrive e da tutta la redazione di VareseNews.

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Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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