Principio di incendio in un appartamento a Busto Arsizio: tre persone soccorse

Momenti di paura nella serata di lunedì 17 agosto a Busto Arsizio per un principio di incendio divampato all’interno di un abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 22:10 in via Rossini, al secondo piano di uno stabile residenziale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, sopraggiunti sul posto con un imponente dispiegamento di mezzi: due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un fuoristrada equipaggiato con modulo antincendio. Grazie alla tempestività delle operazioni, i pompieri sono riusciti a circoscrivere rapidamente il rogo, domando le fiamme prima che potessero estendersi all’intero appartamento e agli alloggi adiacenti.

Nel corso dell’intervento, tre persone sono rimaste leggermente intossicate dall’inalazione dei fumi sprigionati dalla combustione. Affidate alle cure del personale sanitario del 118, sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.