Pro Patria tra Coppa Italia e mercato: tigrotti ancora in campo alla sera per la sfida al Club Milano

Dopo il successo al debutto stagionale contro la Varesina, la Pro Patria si prepara a tornare sul prato dello stadio “Carlo Speroni”. Domenica 30 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 20, i tigrotti affronteranno il Club Milano nel match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, competizione in cui la formazione milanese entra in scena direttamente senza essere passata dal turno preliminare.

Prevendita e modalità di acquisto dei biglietti

I sostenitori biancoblu potranno assicurarsi il proprio biglietto a partire dalle ore 10 di venerdì 28 agosto. La società ha attivato la prevendita sia attraverso la piattaforma online vivaticket.it sia presso i rivenditori autorizzati del territorio, ovvero il Tabaccaio del Buon Gesù in corso Sempione 16 a Olgiate Olona e il Bar Savoia in via XXII Marzo 2 a Busto Arsizio. Per chi preferisse il canale tradizionale, le biglietterie dello stadio apriranno i botteghini domenica 30 agosto dalle ore 18 fino all’inizio della partita.

Prezzi dei tagliandi e settori aperti allo Speroni

I costi previsti dalla società per la sfida casalinga variano a seconda del settore scelto. La Tribuna Centrale sarà disponibile a 15 euro più diritti di prevendita, mentre per la Tribuna Laterale Amadeo e la Tribuna Laterale Taglioretti il prezzo sarà di 10 euro sempre più diritti di prevendita. Il settore di Curva Locali per i popolari scoperti costerà 5 euro più diritti di prevendita. I settori Popolari Coperti (Distinti Cecotti) e la Curva Ospiti rimarranno invece chiusi per l’occasione. L’accesso allo stadio sarà gratuito per tutti i minori che non hanno ancora compiuto 14 anni, purché accompagnati da un adulto. I biglietti a tariffa omaggio non saranno acquistabili attraverso la piattaforma online, ma verranno emessi ed erogati esclusivamente presso i botteghini dello stadio “Carlo Speroni” nel giorno della gara.

Le novità di campo e le trattative di calciomercato

Sul piano tecnico si attendono risposte importanti fin dai primi minuti di gioco. Dopo la presenza in tribuna durante l’ultimo match, sono pronti al debutto sia il difensore Francesco Mapelli sia l’ala Yves Baraye. Sul fronte del calciomercato, la dirigenza guidata dal duo Giovanditti-Ferrara resta molto attiva per completare l’organico, con la priorità dell’innesto di un attaccante centrale prima della sfida di domenica.