“Prova superata, auguri vecchietto”: Enrico Piazza ha compiuto l’impresa del “70thlon”

La partenza, ancora con il buio, e con i roller ai piedi. E poi il kayak, i bastoncini da camminata, l’imbracatura per arrampicare, la bici da corsa, la mountain bike, il sup e il wakeboard per tornare al punto di partenza – Angera – e finalmente poter spegnere le 70 candeline sulla torta di compleanno.

Galleria fotografica L’impresa di Enrico Piazza per festeggiare i 70 anni 4 di 18

Enrico Piazza ha compiuto l’impresa: per festeggiare la ricorrenza speciale l’ex insegnante di educazione fisica (è in pensione da qualche anno) ha portato a termine il “tour” del Lago Maggiore che aveva ideato: oltre 80 chilometri intorno alle due sponde del Verbano (e del Lago d’Orta) praticando una decina di diverse discipline sportive, con un dislivello da far impallidire, accompagnato da un gruppo di amici che lo hanno supportato e assistito a livello tecnico.

Piazza ha rispettato alla lettera l’itinerario e la tabella oraria che aveva preparato, pur con una piccola variazione imposta dagli incendi che stanno interessando il VCO e che hanno interdetto il passaggio in una parte del Lago d’Orta, dove comunque Enrico ha potuto nuotare sottocosta e quindi proseguire con il Sup. Per il resto l’impresa denominata “70thlon” è filata senza intoppi fino al traguardo finale, la spiaggia di Angera, dove il “prof” (o il “coach”: è stato anche un apprezzato allenatore di pallacanestro) è approdato nel pomeriggio con ancora fiato sufficiente – ma non c’erano dubbi a riguardo – per soffiare sulle candeline.

Ad attenderlo – oltre alla meritatissima torta – amici e parenti, ma anche uno striscione per celebrare il compimento dell’impresa (e degli anni): “Prova superata: auguri vecchietto”. E un buon compleanno collettivo anche dalla redazione e dai lettori di VareseNews.